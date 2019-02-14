Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Абель Эрнандес: «Акинфеев – феномен, Чалов – лучший форвард РПЛ»

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес дал характеристику некоторым одноклубникам. Уругваец считает Федора Чалова лучшим форвардом РПЛ.

    – Как форвард что можете сказать об игре Игоря Акинфеева?

    – Для команды очень важно иметь в своих рядах отличного вратаря, который может успокоить, настроить, придать уверенности. Без сомнения, Акинфеев – лучший вратарь из всех, с кем мне доводилось играть. Он просто феномен российского футбола. Причем он не только абсолютно лучший вратарь вашей страны,.Игорь является одним из лучших голкиперов мира.

    Пожалуй, мог бы его сравнить только с вратарем сборной Уругвая Фернандо Муслерой, который тоже является очень хорошим стражем ворот. В любом случае, Игорь Акинфеев – большая величина, фигура, без всякого сомнения. Зная, что у ее есть такой стабильный надежный вратарь, который может выручить в сложный момент, команда становится сильнее и увереннее идет в атаку.

    – Что можете сказать в целом об армейской команде? Быть может, выделите кого-то из игроков?

    – У нас действительно высококлассная команда. Мощная, сильная. Самое главное – она наверняка еще прибавит, поскольку в ее составе собраны преимущественно молодые футболисты, нам есть куда расти. Если говорить о персоналиях, выделю Николу Влашича. Как и Игорь Акинфеев, он является экстраординарным футболистом, таких очень мало. Уверенно держит мяч, спокойно может обыграть нескольких соперников.

    Есть у Влашича и другие качества большого футболиста. Вне всякого сомнения, можно сказать, что он незаурядный игрок. Не могу не выделить также и Федора Чалова. Отличный нападающий с большой перспективой роста. Убежден, что он еще будет совершенствоваться и прибавлять. Несмотря на молодость, уже сейчас в нем видны черты настоящего нападающего. Считаю Чалова лучшим форвардом чемпионата России на данный момент.

    • Эрнандес выступает за ЦСКА с лета.
    • В текущем сезоне РПЛ форвард провел восемь матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
    • ЦСКА в таблице РПЛ идет третьим.

    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2019 10:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11