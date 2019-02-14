Абель Эрнандес: «Акинфеев – феномен, Чалов – лучший форвард РПЛ»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес дал характеристику некоторым одноклубникам. Уругваец считает Федора Чалова лучшим форвардом РПЛ.

– Как форвард что можете сказать об игре Игоря Акинфеева?

– Для команды очень важно иметь в своих рядах отличного вратаря, который может успокоить, настроить, придать уверенности. Без сомнения, Акинфеев – лучший вратарь из всех, с кем мне доводилось играть. Он просто феномен российского футбола. Причем он не только абсолютно лучший вратарь вашей страны,.Игорь является одним из лучших голкиперов мира.

Пожалуй, мог бы его сравнить только с вратарем сборной Уругвая Фернандо Муслерой, который тоже является очень хорошим стражем ворот. В любом случае, Игорь Акинфеев – большая величина, фигура, без всякого сомнения. Зная, что у ее есть такой стабильный надежный вратарь, который может выручить в сложный момент, команда становится сильнее и увереннее идет в атаку.

– Что можете сказать в целом об армейской команде? Быть может, выделите кого-то из игроков?

– У нас действительно высококлассная команда. Мощная, сильная. Самое главное – она наверняка еще прибавит, поскольку в ее составе собраны преимущественно молодые футболисты, нам есть куда расти. Если говорить о персоналиях, выделю Николу Влашича. Как и Игорь Акинфеев, он является экстраординарным футболистом, таких очень мало. Уверенно держит мяч, спокойно может обыграть нескольких соперников.

Есть у Влашича и другие качества большого футболиста. Вне всякого сомнения, можно сказать, что он незаурядный игрок. Не могу не выделить также и Федора Чалова. Отличный нападающий с большой перспективой роста. Убежден, что он еще будет совершенствоваться и прибавлять. Несмотря на молодость, уже сейчас в нем видны черты настоящего нападающего. Считаю Чалова лучшим форвардом чемпионата России на данный момент.