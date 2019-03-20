TMW сообщил, что Абель Эрнандес хочет вернуться в Серию А. В окружении игрока это опровергли

Странно, что его в зимнее ТО, не отправили обратно, опция в контракте была...
Он же хрустальный, как и Дзагоев, лечится больше чем играет.
Итальянское издание Tuttomercatoweb сегодня сообщило, что форвард ЦСКА Абель Эрнандес хочет вернуться в Серию А. Источник в окружении футболиста опроверг эту информацию:
«Информация о том, что Эрнандес собирается вернуться в Италию — неправда. Абель хочет вернуться на поле как можно скорее и продолжить карьеру в ЦСКА по окончании сезона. Это большая команда, которая выступала и будет выступать в Лиге чемпионов».
- Эрнандес стал игроком ЦСКА летом 2018 года.
- Контакт футболиста рассчитан до 2021 года.