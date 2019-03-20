Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    TMW сообщил, что Абель Эрнандес хочет вернуться в Серию А. В окружении игрока это опровергли

    Итальянское издание Tuttomercatoweb сегодня сообщило, что форвард ЦСКА Абель Эрнандес хочет вернуться в Серию А. Источник в окружении футболиста опроверг эту информацию:

    «Информация о том, что Эрнандес собирается вернуться в Италию — неправда. Абель хочет вернуться на поле как можно скорее и продолжить карьеру в ЦСКА по окончании сезона. Это большая команда, которая выступала и будет выступать в Лиге чемпионов».

    • Эрнандес стал игроком ЦСКА летом 2018 года.
    • Контакт футболиста рассчитан до 2021 года.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2019 21:53
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5988

      parevg 2 часа назад

      Странно, что его в зимнее ТО, не отправили обратно, опция в контракте была...
      Он же хрустальный, как и Дзагоев, лечится больше чем играет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -100

      Вальдемар IV 3 часа назад

      ыступала и будет выступать в Лиге чемпионов
      да кто бы сомневался с беспределом судейским у нас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3162

      Lester84 3 часа назад

      С такой травматичностью и по совокупности принесенной пользы - скатертью дорога. И без него молодняк справляется прекрасно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +623

      Mirak92 4 часа назад

      На данный момент,он и лфл не нужен

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77066
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru