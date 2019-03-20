TMW сообщил, что Абель Эрнандес хочет вернуться в Серию А. В окружении игрока это опровергли

Итальянское издание Tuttomercatoweb сегодня сообщило, что форвард ЦСКА Абель Эрнандес хочет вернуться в Серию А. Источник в окружении футболиста опроверг эту информацию:

«Информация о том, что Эрнандес собирается вернуться в Италию — неправда. Абель хочет вернуться на поле как можно скорее и продолжить карьеру в ЦСКА по окончании сезона. Это большая команда, которая выступала и будет выступать в Лиге чемпионов».