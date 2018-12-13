Абель Эрнандес сообщил, что остается в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес после победы над «Реалом» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов дал понять, что продолжит выступать за армейцев.

Контракт уругвайца истекал этой зимой. Руководство московского клуба приняло решение продлить соглашение до лета 2019 года.

— Сегодня мой агент провел беседу с клубом. Думаю, могу сказать, что точно останусь по крайней мере на полгода. Постараюсь оставить всего себя на поле и принести ЦСКА как можно больше пользы. Я точно здесь до лета!

— Чего вы хотите добиться с ЦСКА в этом сезоне?

— Победить в чемпионате. А почему нет? Это наша цель.