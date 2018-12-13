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    Абель Эрнандес сообщил, что остается в ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес после победы над «Реалом» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов дал понять, что продолжит выступать за армейцев.

    Контракт уругвайца истекал этой зимой. Руководство московского клуба приняло решение продлить соглашение до лета 2019 года.

    — Сегодня мой агент провел беседу с клубом. Думаю, могу сказать, что точно останусь по крайней мере на полгода. Постараюсь оставить всего себя на поле и принести ЦСКА как можно больше пользы. Я точно здесь до лета!

    — Чего вы хотите добиться с ЦСКА в этом сезоне?

    — Победить в чемпионате. А почему нет? Это наша цель.

    Источник: Sport24

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    13.12.2018 07:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +842

      vovan55 13 декабря 2018, 13:08

      ну а почему бы нет...зрелый, нормальный игрок...

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 09:45

      Разумно.Даже если просто на смену.Чалов,Нисимура,Сигурдссон слишком молоды,чтобы нести этот груз без отдыха.У нас вон весь "Зенит" уже устал от перенапряжения.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 декабря 2018, 09:22

      Правильно решили, что оставили Эрнандеса в ЦСКА ещё на полгода,
      за это время его посмотреть на травмированность и проверить
      других кандидатов на это место.

      4
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 декабря 2018, 08:17

      В принципе если так каждые полгода продлевать контракт, то и нормуль. Если во второй части чемпионата пропустит из-за травм столько же, сколько в первой - тогда можно будет и распрощаться. Если же будет здоров - продлить еще на полгода

      5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Lester84 13 декабря 2018, 10:02

      Логично. Игрок он экстра-класса. Жаль, что "хрустальный".

      5
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий > cska-62 13 декабря 2018, 13:51

      Эт точно! если б вчера Влашич успел кинуть ему на ход вовремя то не исключено что был бы и четвёртый гол. Мастерства ему не занимать.

      1
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