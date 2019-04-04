Гинер: «Эрнандес – хороший футболист, но ЦСКА нужны те, которые играют, а не травмируются»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, до какого срока действует контракт нападающего Абеля Эрнандеса.

По словам руководителя, дальнейшее будущее уругвайца в московском клубе будет зависеть от состояния его здоровья.

«Контракт с Эрнандесом был продлен до лета. Смотрим по его медицинским показателям. Он хороший игрок, но ЦСКА нужны те игроки, которые играют, а не травмируются. Думаю, вы вспомните потрясающего для меня игрока, Марко Гонсалеса, которого все называли «стеклянным». Так бедолага и закончил.

Наверно, господь бог кому-то отмеряет одну травму за карьеру, а кому-то одну на другой. Наверное, ни один клуб не будет брать такого игрока. Дело не в зарплате, а в том, что на его место в заявке никого нельзя взять», – сказал Гинер.