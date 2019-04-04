Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Гинер: «Эрнандес – хороший футболист, но ЦСКА нужны те, которые играют, а не травмируются»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, до какого срока действует контракт нападающего Абеля Эрнандеса.

    По словам руководителя, дальнейшее будущее уругвайца в московском клубе будет зависеть от состояния его здоровья.

    «Контракт с Эрнандесом был продлен до лета. Смотрим по его медицинским показателям. Он хороший игрок, но ЦСКА нужны те игроки, которые играют, а не травмируются. Думаю, вы вспомните потрясающего для меня игрока, Марко Гонсалеса, которого все называли «стеклянным». Так бедолага и закончил.

    Наверно, господь бог кому-то отмеряет одну травму за карьеру, а кому-то одну на другой. Наверное, ни один клуб не будет брать такого игрока. Дело не в зарплате, а в том, что на его место в заявке никого нельзя взять», – сказал Гинер.

    • Эрнандес перешел в ЦСКА из «Халл Сити» в августе прошлого года в статусе свободного агента.
    • В этом сезоне 28-летний футболист провел за армейцев 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
    • В последний раз нападающий выходил на поле 2 марта в игре 18-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:2), проведя 31 минуту.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:45
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2637

      Агасфер 40 минут назад

      Эксперимент не удался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      Vistavas 43 минуты назад

      Я уж подумал что Хавьер Эрнандес ))) Посмотрел новость - показалось )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2577

      momwig_ 45 минут назад

      А это явилось откровением, что он -"хрустальный"? Он в Англии-то постоянно лечился. а там физику ставят лучше и травмы мышц и связок без внешних воздействий довольно редки. А у нас (в России) - норма. И чему удивляться?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1783

      Dgad 1 час назад

      За то Дзагоев уже сколько лет числится,да простят меня фанаты Дзаги, но он больше лечится чем играет, жалко парня но думаю ЦСКА надо искать ему замену а не расчитывать что вот вот он заиграет. А по Эрнандесу говорить нечего, он так толком и не поиграл в ЦСКА так что расстаться с ним можно безболезненно для клуба

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66002
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru