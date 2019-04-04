Гинер: «Эрнандес – хороший футболист, но ЦСКА нужны те, которые играют, а не травмируются»

Эксперимент не удался.
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, до какого срока действует контракт нападающего Абеля Эрнандеса.
По словам руководителя, дальнейшее будущее уругвайца в московском клубе будет зависеть от состояния его здоровья.
«Контракт с Эрнандесом был продлен до лета. Смотрим по его медицинским показателям. Он хороший игрок, но ЦСКА нужны те игроки, которые играют, а не травмируются. Думаю, вы вспомните потрясающего для меня игрока, Марко Гонсалеса, которого все называли «стеклянным». Так бедолага и закончил.
Наверно, господь бог кому-то отмеряет одну травму за карьеру, а кому-то одну на другой. Наверное, ни один клуб не будет брать такого игрока. Дело не в зарплате, а в том, что на его место в заявке никого нельзя взять», – сказал Гинер.
- Эрнандес перешел в ЦСКА из «Халл Сити» в августе прошлого года в статусе свободного агента.
- В этом сезоне 28-летний футболист провел за армейцев 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
- В последний раз нападающий выходил на поле 2 марта в игре 18-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:2), проведя 31 минуту.