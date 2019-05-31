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    Mundo Deportivo: Абель Эрнандес может оказаться в «Сельте»

    «Сельта» проявляет интерес к уругвайскому нападающему Абелю Эрнандесу, сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, галисийский клуб видит в 28-летнем уругвайце замену для Макси Гомеса, который, скорее всего, летом уйдет из команды.

    • Эрнандес является свободным агентом. 27 мая ЦСКА объявил о расторжении контракта с игроком.
    • В составе армейцев форвард забил три гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.

    Источник: Mundo Deportivo

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