Mundo Deportivo: Абель Эрнандес может оказаться в «Сельте»

«Сельта» проявляет интерес к уругвайскому нападающему Абелю Эрнандесу, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, галисийский клуб видит в 28-летнем уругвайце замену для Макси Гомеса, который, скорее всего, летом уйдет из команды.