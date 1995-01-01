Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Чалов и Эрнандес забили по пять голов в двусторонках ЦСКА

    Футболисты ЦСКА продолжают тренировочный сбор в испанском Кампоаморе.

    Субботняя утренняя тренировка армейцев завершилась турниром трех команд в два круга. Нападающие Федор Чалов и Абель Эрнандес забили в этих матчах по пять голов.

    • Эрнандес выступает за ЦСКА с лета 2018 года. В этом сезоне он записал на свой счет два гола в девяти играх.
    • Чалов – воспитанник армейцев. На его счету девять мячей в 17 играх.
    • ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:23
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2769

      Lester84 1 час назад

      Судя по настрою, Эрнандес очень хочет остаться в команде после окончания сезона

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7854

      cska-62 > Lester84 41 минуту назад

      Если не будет травм, то контракт с ним продлят. Он форвард очень высокого уровня, но "хрустальный".

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru