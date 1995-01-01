Чалов и Эрнандес забили по пять голов в двусторонках ЦСКА

Футболисты ЦСКА продолжают тренировочный сбор в испанском Кампоаморе.

Субботняя утренняя тренировка армейцев завершилась турниром трех команд в два круга. Нападающие Федор Чалов и Абель Эрнандес забили в этих матчах по пять голов.