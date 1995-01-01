Чалов и Эрнандес забили по пять голов в двусторонках ЦСКА

Судя по настрою, Эрнандес очень хочет остаться в команде после окончания сезона
Футболисты ЦСКА продолжают тренировочный сбор в испанском Кампоаморе.
Субботняя утренняя тренировка армейцев завершилась турниром трех команд в два круга. Нападающие Федор Чалов и Абель Эрнандес забили в этих матчах по пять голов.
- Эрнандес выступает за ЦСКА с лета 2018 года. В этом сезоне он записал на свой счет два гола в девяти играх.
- Чалов – воспитанник армейцев. На его счету девять мячей в 17 играх.
- ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.