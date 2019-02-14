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    Абель Эрнандес: «Иду по нарастающей, прибавляю»

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал о своей форме. Уругваец считает, что он прибавляет.

    «Я не пропускаю ни одной тренировки. Чувствую, что иду по нарастающей, прибавляю. Никакого мышечного перегруза нет, я хорошо переношу все нагрузки и нормально себя чувствую. Готовлюсь к весенней части чемпионата.

    Действительно, очень хотелось бы забить как можно больше голов. Но моя самая главная задача – играть как можно чаще и помочь команде стать чемпионом», – сказал игрок.

    • Эрнандес выступает за ЦСКА с лета.
    • В текущем сезоне РПЛ форвард провел восемь матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
    • ЦСКА в таблице РПЛ идет третьим.

    Источник: Bobsoccer

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    14.02.2019 11:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 14 февраля 2019, 17:54

      Дай Бог Абель. Главное без травм.

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