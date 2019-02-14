Абель Эрнандес: «Иду по нарастающей, прибавляю»

Дай Бог Абель. Главное без травм.
Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал о своей форме. Уругваец считает, что он прибавляет.
«Я не пропускаю ни одной тренировки. Чувствую, что иду по нарастающей, прибавляю. Никакого мышечного перегруза нет, я хорошо переношу все нагрузки и нормально себя чувствую. Готовлюсь к весенней части чемпионата.
Действительно, очень хотелось бы забить как можно больше голов. Но моя самая главная задача – играть как можно чаще и помочь команде стать чемпионом», – сказал игрок.
- Эрнандес выступает за ЦСКА с лета.
- В текущем сезоне РПЛ форвард провел восемь матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
- ЦСКА в таблице РПЛ идет третьим.