Абель Эрнандес: «Иду по нарастающей, прибавляю»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал о своей форме. Уругваец считает, что он прибавляет.

«Я не пропускаю ни одной тренировки. Чувствую, что иду по нарастающей, прибавляю. Никакого мышечного перегруза нет, я хорошо переношу все нагрузки и нормально себя чувствую. Готовлюсь к весенней части чемпионата.

Действительно, очень хотелось бы забить как можно больше голов. Но моя самая главная задача – играть как можно чаще и помочь команде стать чемпионом», – сказал игрок.