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    Абель Эрнандес останется в ЦСКА как минимум до конца сезона

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес проведет остаток сезона в московском клубе.

    Стороны договорились о продолжении сотрудничества как минимум до мая. По истечении соглашения документ будет снова пересмотрено.

    Форвард пополнил состав команды Виктора Гончаренко в августе 2018-го года, перейдя из «Халл Сити» в статусе свободного агента. В текущем сезоне он принял участие в девяти играх всех турниров на клубном уровне, забив гол и отдав результативную передачу.

    В сентябре и ноябре 28-летний уругваец травмировал бедро.

    Армейцы завершили первый круг чемпионата России на третьем месте в турнирной таблице.

    Источник: Sport24

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