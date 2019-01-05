Абель Эрнандес останется в ЦСКА как минимум до конца сезона

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес проведет остаток сезона в московском клубе.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества как минимум до мая. По истечении соглашения документ будет снова пересмотрено.

Форвард пополнил состав команды Виктора Гончаренко в августе 2018-го года, перейдя из «Халл Сити» в статусе свободного агента. В текущем сезоне он принял участие в девяти играх всех турниров на клубном уровне, забив гол и отдав результативную передачу.

В сентябре и ноябре 28-летний уругваец травмировал бедро.

Армейцы завершили первый круг чемпионата России на третьем месте в турнирной таблице.