Абель Эрнандес останется в ЦСКА как минимум до конца сезона

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес проведет остаток сезона в московском клубе.
Стороны договорились о продолжении сотрудничества как минимум до мая. По истечении соглашения документ будет снова пересмотрено.
Форвард пополнил состав команды Виктора Гончаренко в августе 2018-го года, перейдя из «Халл Сити» в статусе свободного агента. В текущем сезоне он принял участие в девяти играх всех турниров на клубном уровне, забив гол и отдав результативную передачу.
В сентябре и ноябре 28-летний уругваец травмировал бедро.
Армейцы завершили первый круг чемпионата России на третьем месте в турнирной таблице.