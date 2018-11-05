Эрнандес получил травму приводящей мышцы бедра. В ближайшее время форвард будет работать индивидуально

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес, получивший травму в игре 13-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0), прошел медобследование.

Врачи выявили у футболиста повреждение приводящей мышцы правого бедра. В ближайшее время уругваец будет работать по индивидуальному плану под наблюдением медицинского штаба армейцев.

Как ранее стало известно, Эрнандес не сыграет 7 ноября против «Ромы» в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов.