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    Эрнандес получил травму приводящей мышцы бедра. В ближайшее время форвард будет работать индивидуально

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес, получивший травму в игре 13-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0), прошел медобследование.

    Врачи выявили у футболиста повреждение приводящей мышцы правого бедра. В ближайшее время уругваец будет работать по индивидуальному плану под наблюдением медицинского штаба армейцев.

    Как ранее стало известно, Эрнандес не сыграет 7 ноября против «Ромы» в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    05.11.2018 15:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +230

      RdAMR10 5 ноября 2018, 21:50

      обидненько... талант у него есть... но как всегда, что нибудь не так, нужно теперь в зимнюю паузу молодого малийца Н'диай наигрывать

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 5 ноября 2018, 20:47

      Гнать его ссаной метлой. Такую личку запросил, а из лазарета не вылазит

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 5 ноября 2018, 19:19

      Рискнули,!, может прокатят! Походу чел ваше не сыграет ЛЧ!
      А что с Т.Жамалетдиновым? Травму получил?

      0
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      Рейтинг: +659

      RUSARM 5 ноября 2018, 17:49

      Печалька,такой хрусталь нам не нужен!! После нового года надо молодого с Африки наигрывать!!!

      1
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 5 ноября 2018, 16:20

      НАДО СЛИВАТЬ ЕГО...ЭТО НЕ ИГРОК УЖЕ

      5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 ноября 2018, 15:52

      с дзагой в лазарете будут..... оба хрустальные

      2
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      Рейтинг: +987

      Mirak92 5 ноября 2018, 15:40

      Вот и все,по договору,парень отработал свое

      6
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