Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Эрнандес не сыграет с «Ромой» из-за травмы

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес не поможет команде в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой».

    Уругваец в субботу принял участие во встрече 13-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0). После игры футболист заявил, что его беспокоит старая травма. Это был первый матч форварда за полтора месяца.

    Защитник Марио Фернандес сможет сыграть против римлян, несмотря на болезненный удар в область колена, полученный во втором тайме игры с «Динамо».

    Встреча ЦСКА – «Рома» состоится в среду, 7 ноября, на стадионе «Лужники» и начнeтся в 20:55 по московскому времени.

    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2018 12:39
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 ноября 2018, 15:17

      Полковник Абель едет домой, но не с молодой женой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 ноября 2018, 14:47

      Абель - "хрустальный", это было известно. И это не его вина, это - его беда! У него, как и у Марко Гонсалеса, могла бы получиться шикарная футбольная карьера. Но подверженность травмам все карты смешала. Обоим! Очень жаль. Абель - грамотный и читающий игру форвард. Уводил за собой защитников идеально, оставляя простор для партнёров. Просто невнимательный болельщик больше смотрит за игрой футболистов с мячом, а не за игрой без мяча! А последнее - не менее важно. Достаточно вспомнить Вагнера Лава в зрелости, когда почти все победные реляции доставались Сейду Думбия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 5 ноября 2018, 14:36

      Хреново чё тут скажешь,тогда действительно смысл тебя держать в команде...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13754

      Dominator777 5 ноября 2018, 14:20

      Пора расставаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 5 ноября 2018, 14:04

      Успеха ЦСКА, ждем победы, всем здоровья.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 5 ноября 2018, 13:12

      Хорошо что ЦСКА опцию прописал, если до зимы поломается, то свободен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 5 ноября 2018, 12:48

      Все с ним понятно. Надо разрывать контракт. Вся надежда во второй половине сезона на молодого африканца, которого должны заявить за основную команду

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 