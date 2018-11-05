Эрнандес не сыграет с «Ромой» из-за травмы

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес не поможет команде в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой».

Уругваец в субботу принял участие во встрече 13-го тура РПЛ против «Динамо» (0:0). После игры футболист заявил, что его беспокоит старая травма. Это был первый матч форварда за полтора месяца.

Защитник Марио Фернандес сможет сыграть против римлян, несмотря на болезненный удар в область колена, полученный во втором тайме игры с «Динамо».

Встреча ЦСКА – «Рома» состоится в среду, 7 ноября, на стадионе «Лужники» и начнeтся в 20:55 по московскому времени.