Агент: «Эрнандес летом покинет ЦСКА»

Пабло Бентанкур, агент форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса, заявил, что его клиент по окончании сезона собирается сменить команду.

«Думаю, Эрнандес покинет ЦСКА. У нас есть предложения из Англии и Италии, а в контракте есть пункт о расторжении», – сказал агент.