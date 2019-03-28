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    Агент: «Эрнандес летом покинет ЦСКА»

    Пабло Бентанкур, агент форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса, заявил, что его клиент по окончании сезона собирается сменить команду.

    «Думаю, Эрнандес покинет ЦСКА. У нас есть предложения из Англии и Италии, а в контракте есть пункт о расторжении», – сказал агент.

    • 28-летний Эрнандес перешел в ЦСКА летом прошлого года.
    • В составе московской команды уругваец сыграл 10 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт между клубом и игроком рассчитан до 2021 года.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    28.03.2019 11:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 марта 2019, 18:00

      Что поделаешь -конкуренция.

      2
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    • ...
      Рейтинг: 0

      vitaliydrozdov 28 марта 2019, 15:51

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- https://my.su/*******

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 28 марта 2019, 11:24

      Только сегодня видел опровержение агента. Что его неправильно поняли и он имел ввиду, что варианты есть, если ЦСКА не станет продлевать контракт с ним. А если он начнет играть в ЦСКА, то в ЦСКА же он с удовольствием останется.

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset > bset 28 марта 2019, 12:44

      А вот и то, о чем я говорил - https://bombardir.ru/news/574113-Agent-Ernandesa-Menya-nepravilno-ponyali-Abel-mozhet-uyti-iz-CSKA-esli-ne-budet-igrat ))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 28 марта 2019, 11:24

      при всем уважении,не стал он своим ))

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      Рейтинг: +68

      snob > 84aivengo 28 марта 2019, 11:26

      это ты как понял?

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > snob 28 марта 2019, 11:27

      методом дедукции ))

      4
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