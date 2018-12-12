Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Кубок Америки 2016 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Кубок Америки 2015 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Кубок Конфедераций 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Кубок Америки 2011 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010