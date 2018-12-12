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Абель Эрнандес
Статистика
Абель Эрнандес - статистика
Завершил карьеру
8 августа 1990 (36)
#11 | Нападающий
186 см | 78 кг
Уругвай
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Кубок Америки 2016
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Кубок Америки 2015
Англия. Кубок 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Кубок Конфедераций 2013
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Кубок Америки 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Реал
0 : 3
12.12.2018
ЦСКА
86' - 90'
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