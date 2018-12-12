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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - ЦСКА
Реал - ЦСКА: обзор матча 12 декабря 2018
Реал
12.12.2018, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА
37'
Ф. Чалов
43'
Г. Щенников
73'
А. Сигурдссон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - ЦСКА
90'
+4
Замена
Т. Нисимура
️️️️
А. Сигурдссон
Желтая карточка
Ф. Вальверде
90'
+3
89'
Замена
К. Кучаев
️️️️
И. Обляков
86'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Ф. Чалов
78'
Желтая карточка
Г. Щенников
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Марсело
74'
73'
ГОЛ! 0:3!
А. Сигурдссон
Пас отдал
Н. Влашич
Замена
Т. Кроос
️️️️
М. Льоренте
58'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Бензема
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Г. Щенников
37'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Чалов
Пас отдал
А. Сигурдссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Солари
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
12
Марсело
15
Санчес
24
Вальехо
20
Одриосола
14
Льоренте
8
Вальверде
7
Винисиус
22
Иско
10
Асенсио
9
Бензема
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
50
Бекао
32
Магнуссон
14
Набабкин
42
Щенников
8
Бистрович
10
Сигурдссон
10
Обляков
10
Влашич
63
Чалов
12
Марсело
14
Карвахаль
14
Карвахаль
12
Марсело
14
Льоренте
8
Кроос
8
Кроос
14
Льоренте
9
Бензема
18
Бэйл
18
Бэйл
9
Бензема
10
Обляков
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Обляков
63
Чалов
11
Эрнандес
11
Эрнандес
63
Чалов
10
Сигурдссон
20
Нисимура
20
Нисимура
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Реал
ЦСКА
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Сантьяго Солари
1
Илья Помазун
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Реал - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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Реал
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