Абель Эрнандес может перейти в «Сампдорию»

"Представители 28-летнего уругвайца предложили клубу услуги игрока"
Надо еще Реалу, Барсе, Баварии предложить, чего мелочиться-то? ;)
Экс-нападающий Абель Эрнандес может подписать контракт с «Сампдорией», сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetto dello Sport.
Представители 28-летнего уругвайца предложили клубу услуги игрока, который ранее не стал продлевать контракт с ЦСКА. Эрнандес провел в московской команде один сезон, за 15 матчей забив три гола и отдав одну результативную передачу.
Ранее сообщалось о возможности перехода Эрнандеса в «Сельту».
- «Сампдория» завершила сезон в чемпионате Италии на 9 месте в таблице. Вчера, 15 июня, команду после 3 лет работы покинул главный тренер Марко Джампаоло.