Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Абель Эрнандес может перейти в «Сампдорию»

    Экс-нападающий Абель Эрнандес может подписать контракт с «Сампдорией», сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetto dello Sport.

    Представители 28-летнего уругвайца предложили клубу услуги игрока, который ранее не стал продлевать контракт с ЦСКА. Эрнандес провел в московской команде один сезон, за 15 матчей забив три гола и отдав одну результативную передачу.

    Ранее сообщалось о возможности перехода Эрнандеса в «Сельту».

    • «Сампдория» завершила сезон в чемпионате Италии на 9 месте в таблице. Вчера, 15 июня, команду после 3 лет работы покинул главный тренер Марко Джампаоло.

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1239

      GM 52 минуты назад

      "Представители 28-летнего уругвайца предложили клубу услуги игрока"
      Надо еще Реалу, Барсе, Баварии предложить, чего мелочиться-то? ;)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79036
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71723
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru