Абель Эрнандес может перейти в «Сампдорию»

Экс-нападающий Абель Эрнандес может подписать контракт с «Сампдорией», сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetto dello Sport.

Представители 28-летнего уругвайца предложили клубу услуги игрока, который ранее не стал продлевать контракт с ЦСКА. Эрнандес провел в московской команде один сезон, за 15 матчей забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось о возможности перехода Эрнандеса в «Сельту».