Абель Эрнандес: «Возвращаюсь на свой прежний уровень»

Будет забавно, если покажет все своего мастерство, да еще и травмы его обойдут. Еще более забавно будет, если потом Гинер и его продать сумеет.
Форвард ЦСКА Абель Эрнандес рассказал о своих текущих кондициях и желании вернуться в старт армейцев.
«Мое физическое состояние и голы, которые постоянно забиваю на тренировках? Чувствую, что постепенно возвращаюсь на свой прежний уровень. Нападающий живет голами, они помогают уверовать в свои силы и обрести прежние кондиции. Но самое главное — отличаться в официальных матчах, а не на сборах.
Я каждый день работаю над собой, чтобы забить как можно больше голов во второй части чемпионата, помочь команде продвинуться вперед», — поделился Эрнандес.
- Абель перешел в ЦСКА из «Халла» в статусе свободного агента летом 2018 года.
- Уругваец в текущем сезоне провел в чемпионате России восемь матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.
- В начале января клуб продлил сотрудничество с форвардом до конца сезона.