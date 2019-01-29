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    Абель Эрнандес: «Возвращаюсь на свой прежний уровень»

    Форвард ЦСКА Абель Эрнандес рассказал о своих текущих кондициях и желании вернуться в старт армейцев.

    «Мое физическое состояние и голы, которые постоянно забиваю на тренировках? Чувствую, что постепенно возвращаюсь на свой прежний уровень. Нападающий живет голами, они помогают уверовать в свои силы и обрести прежние кондиции. Но самое главное — отличаться в официальных матчах, а не на сборах.

    Я каждый день работаю над собой, чтобы забить как можно больше голов во второй части чемпионата, помочь команде продвинуться вперед», — поделился Эрнандес.

    • Абель перешел в ЦСКА из «Халла» в статусе свободного агента летом 2018 года.
    • Уругваец в текущем сезоне провел в чемпионате России восемь матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.
    • В начале января клуб продлил сотрудничество с форвардом до конца сезона.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    29.01.2019 09:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24996

      bset 29 января 2019, 12:39

      Будет забавно, если покажет все своего мастерство, да еще и травмы его обойдут. Еще более забавно будет, если потом Гинер и его продать сумеет.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 29 января 2019, 13:31

      Если все хорошо сложится, то и продавать незачем. Посмотрим,
      как сыграет до конца чемпионата, а потом примут решение.

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      Рейтинг: +24996

      bset > vladimir-7 29 января 2019, 13:36

      Ну при всей его возможной пользе, от травматичного игрока лучше избавляться. Тем более, если есть молодые воспитанники на эту позицию. Вспомнить того же Думбия с его травматичностью. Успешно продали в Рому, а дальше у него пошли проблемы. Все-таки Эрнандес для ЦСКА далеко не Дзагоев, чтобы он мог быть уверенным, что его дождутся из лазарета в любом случае.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 30 января 2019, 15:37

      Из молодых игроков на эту позицию пока выбор
      ограничен, что касается Думбии, то он забивал голов
      столько, сколько было необходимо. Эрнандес уже
      в основном составе и будем надеяться, что обойдется
      он без травм.

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