Абель Эрнандес: «Возвращаюсь на свой прежний уровень»

Форвард ЦСКА Абель Эрнандес рассказал о своих текущих кондициях и желании вернуться в старт армейцев.

«Мое физическое состояние и голы, которые постоянно забиваю на тренировках? Чувствую, что постепенно возвращаюсь на свой прежний уровень. Нападающий живет голами, они помогают уверовать в свои силы и обрести прежние кондиции. Но самое главное — отличаться в официальных матчах, а не на сборах.

Я каждый день работаю над собой, чтобы забить как можно больше голов во второй части чемпионата, помочь команде продвинуться вперед», — поделился Эрнандес.