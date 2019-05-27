Эрнандес уйдет из ЦСКА свободным агентом

До свидания
Пабло Бентанкур, агент нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса, подтвердил скорый уход своего клиента из московского клуба.
«Абель определенно уходит из ЦСКА. Ведь он больше не играет. Ничего не исключаем по будущему. Он может перейти в другую российскую команду и остаться в России», – сказал агент.
- 28-летний форвард покинет ЦСКА на правах свободного агента.
- Игрок присоединился к армейцам 1 августа прошлого года.
- Эрнандес забил три гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.