Эрнандес уйдет из ЦСКА свободным агентом

Пабло Бентанкур, агент нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса, подтвердил скорый уход своего клиента из московского клуба.

«Абель определенно уходит из ЦСКА. Ведь он больше не играет. Ничего не исключаем по будущему. Он может перейти в другую российскую команду и остаться в России», – сказал агент.