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    Эрнандес уйдет из ЦСКА свободным агентом

    Пабло Бентанкур, агент нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса, подтвердил скорый уход своего клиента из московского клуба.

    «Абель определенно уходит из ЦСКА. Ведь он больше не играет. Ничего не исключаем по будущему. Он может перейти в другую российскую команду и остаться в России», – сказал агент.

    • 28-летний форвард покинет ЦСКА на правах свободного агента.
    • Игрок присоединился к армейцам 1 августа прошлого года.
    • Эрнандес забил три гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.

    Источник: «Чемпионат»

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    27.05.2019 11:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +388

      R015RK 28 мая 2019, 22:55

      До свидания

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 27 мая 2019, 12:06

      Интересно, кроме ЦСКА он нахрен кому то нужен?!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > афоня72 27 мая 2019, 13:26

      А.Эрнандес и ПФК ЦСКА не нужен.

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