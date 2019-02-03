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    Эрнандес: «ЦСКА по силам догнать лидера и побороться за победу в РПЛ»

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес дал оценку турнирной ситуации в РПЛ. Уругваец полагает, что армейцы могут бороться за титул.

    — Как оцените турнирные перспективы ЦСКА в чемпионате России?

    — У нас очень хороший подбор игроков, отличная команда, способная решать самые серьезные задачи. Мы находимся на достаточно комфортной позиции в турнирной таблице — не так далеко от лидера, и нам по силам отыграть это отставание и побороться за чемпионство.

    • ЦСКА отстает от лидера РПЛ на четыре очка.
    • Эрнандес в текущем сезоне чемпионата России провел восемь матчей, забил два гола и сделал результативный пас.
    • Уругвайцу 28 лет.

    Источник: Bobsoccer

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    03.02.2019 15:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 4 февраля 2019, 08:14

      Лето покажет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 февраля 2019, 17:16

      забивай чаще,главное и не травмируйся...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 февраля 2019, 17:04

      бла-бла-бла...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 3 февраля 2019, 16:26

      Главное не поломайся, а там посмотрим

      4
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