Эрнандес: «ЦСКА по силам догнать лидера и побороться за победу в РПЛ»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес дал оценку турнирной ситуации в РПЛ. Уругваец полагает, что армейцы могут бороться за титул.

— Как оцените турнирные перспективы ЦСКА в чемпионате России?

— У нас очень хороший подбор игроков, отличная команда, способная решать самые серьезные задачи. Мы находимся на достаточно комфортной позиции в турнирной таблице — не так далеко от лидера, и нам по силам отыграть это отставание и побороться за чемпионство.