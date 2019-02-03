Эрнандес: «ЦСКА по силам догнать лидера и побороться за победу в РПЛ»

Лето покажет.
Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес дал оценку турнирной ситуации в РПЛ. Уругваец полагает, что армейцы могут бороться за титул.
— Как оцените турнирные перспективы ЦСКА в чемпионате России?
— У нас очень хороший подбор игроков, отличная команда, способная решать самые серьезные задачи. Мы находимся на достаточно комфортной позиции в турнирной таблице — не так далеко от лидера, и нам по силам отыграть это отставание и побороться за чемпионство.
- ЦСКА отстает от лидера РПЛ на четыре очка.
- Эрнандес в текущем сезоне чемпионата России провел восемь матчей, забил два гола и сделал результативный пас.
- Уругвайцу 28 лет.