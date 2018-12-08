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    • Эрнандес – о своей игре за ЦСКА: «Я недоволен тем, как провел этот период»

    Эрнандес – о своей игре за ЦСКА: «Я недоволен тем, как провел этот период»

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес после матча 17-го тура РПЛ против «Енисея» (2:1) поделился мнением о своей игре.

    «Как играется в мороз? Я уже привык к этой температуре. Привык к этому климату. В Англии примерно похоже.

    К требованиям тренера тоже привык, несмотря на то что выпадал из строя из-за травм.

    Что касается моего будущего в ЦСКА, этот вопрос лучше адресовать руководству. Я счастлив здесь, выкладываюсь полностью, тренируюсь. А решение пускай принимает руководство. Чувствую себя как дома.

    Я недоволен тем, как провел этот период в ЦСКА. Слишком много пропустил из-за травм. Но хочу остаться в команде и показать все, на что способен, раскрыть весь свой талант», – сказал Эрнандес.

    Игрок перешел в ЦСКА в летнее трансферное окно. В текущем сезоне РПЛ Эрнандес сыграл за армейцев в восьми матчах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

    Источник: «Чемпионат»

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    08.12.2018 19:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +187

      maxpav 9 декабря 2018, 11:30

      Вы еще верите в забивное будущее Абеля? Сыграл всего в 8 матчах, а забил аж 2(!!!) гола. А все остальное время лечился.Впечатляющая статистика. Не удивительно, что ему нравится в команде: на поле не выходит, а зп капает и капает.

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      Рейтинг: +1498

      GM 9 декабря 2018, 10:41

      Хрусталь потрескавшийся. Или замену искать, или рассчитывать на молодых. Чалов, Жама, японец и малиец . Да еще Жиронкин подрастает. Хотя рослый и опытный нап не помешал бы...

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 декабря 2018, 05:49

      Могуч Гусь - нечего сказать...
      Ожидали несколько большего...

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      Рейтинг: +979

      directorpg 9 декабря 2018, 03:05

      Ждём хорошей игры.

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      Рейтинг: +42

      Naginaykonkretno 8 декабря 2018, 19:34

      Верим абелито

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