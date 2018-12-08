Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес после матча 17-го тура РПЛ против «Енисея» (2:1) поделился мнением о своей игре.

«Как играется в мороз? Я уже привык к этой температуре. Привык к этому климату. В Англии примерно похоже.

К требованиям тренера тоже привык, несмотря на то что выпадал из строя из-за травм.

Что касается моего будущего в ЦСКА, этот вопрос лучше адресовать руководству. Я счастлив здесь, выкладываюсь полностью, тренируюсь. А решение пускай принимает руководство. Чувствую себя как дома.

Я недоволен тем, как провел этот период в ЦСКА. Слишком много пропустил из-за травм. Но хочу остаться в команде и показать все, на что способен, раскрыть весь свой талант», – сказал Эрнандес.

Игрок перешел в ЦСКА в летнее трансферное окно. В текущем сезоне РПЛ Эрнандес сыграл за армейцев в восьми матчах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.