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    Абель Эрнандес – об удалении Фернандеса: «Был абсолютно нормальный игровой эпизод. Марио не хотел нанести травму»

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес высказал мнение об удалении своего партнера по команде Марио Фернандеса во встрече 23-го тура РПЛ.

    На 25-й минуте игры арбитр Сергей Лапочкин показал защитнику армейцев желтую карточку за удар в ногу Алексею Сутормину. Это предупреждение стало для бразильца вторым в матче.

    – К сожалению, команда потерпела неожиданное и очень досадное поражение от «Оренбурга». В чем его причины?

    – Огромное влияние на ход встречи оказало удаление, которое случилось еще в первом тайме. Играть столько времени в меньшинстве очень тяжело, поэтому мы не смогли продемонстрировать весь свой потенциал, выйти на свой уровень игры, чтобы добиться победы.

    – Получается, удаление Марио – ключевой эпизод всего матча?

    – Конечно, это был ключевой эпизод. Марио – наш ведущий игрок, очень сильный футболист. Его отсутствие сказалось. Но я отмечу, что команда не опустила рук. Продолжила борьбу, шла вперед, сравняла счет. К сожалению, нам не удалось добиться положительного результата.

    – Какую оценку можешь дать моменту, когда Марио получил вторую желтую?

    – По мне это был абсолютно нормальный игровой эпизод. Два футболиста боролись за мяч и сошлись в стыке. Со стороны Марио не было никакого злого умысла. Он не хотел сыграть в ногу, нанести травму.

    • После 23-х туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице.
    • В следующем матче армейцы встретятся в гостях с «Локомотивом».

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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