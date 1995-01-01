Абель Эрнандес – об удалении Фернандеса: «Был абсолютно нормальный игровой эпизод. Марио не хотел нанести травму»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес высказал мнение об удалении своего партнера по команде Марио Фернандеса во встрече 23-го тура РПЛ.

На 25-й минуте игры арбитр Сергей Лапочкин показал защитнику армейцев желтую карточку за удар в ногу Алексею Сутормину. Это предупреждение стало для бразильца вторым в матче.

– К сожалению, команда потерпела неожиданное и очень досадное поражение от «Оренбурга». В чем его причины?

– Огромное влияние на ход встречи оказало удаление, которое случилось еще в первом тайме. Играть столько времени в меньшинстве очень тяжело, поэтому мы не смогли продемонстрировать весь свой потенциал, выйти на свой уровень игры, чтобы добиться победы.

– Получается, удаление Марио – ключевой эпизод всего матча?

– Конечно, это был ключевой эпизод. Марио – наш ведущий игрок, очень сильный футболист. Его отсутствие сказалось. Но я отмечу, что команда не опустила рук. Продолжила борьбу, шла вперед, сравняла счет. К сожалению, нам не удалось добиться положительного результата.

– Какую оценку можешь дать моменту, когда Марио получил вторую желтую?

– По мне это был абсолютно нормальный игровой эпизод. Два футболиста боролись за мяч и сошлись в стыке. Со стороны Марио не было никакого злого умысла. Он не хотел сыграть в ногу, нанести травму.