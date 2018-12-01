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    Sport24: ЦСКА отправил Эрнандеса лечиться в Англию

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес пройдет курс восстановления от травмы приводящих мышц бедра в Англии, сообщает Sport24 со ссылкой на собственные источники.

    «В этом году уругваец точно не сыграет и пропустит матчи против «Ростова» и «Енисея» в РПЛ, а также встречу с «Реалом» в Лиге чемпионов.

    Поскольку нападающий провел всего 7 из 20 матчей за полгода, зимой армейский клуб имеет право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. В противном случае уругваец останется в ЦСКА как минимум до лета 2021 года, а его агент получит комиссию в размере нескольких миллионов евро», – говорится в заметке издания.

    На счету 28-летнего уругвайца два гола и одна результативная передача. Он пополнил состав команды Виктора Гончаренко в августе, перейдя из «Халл Сити» бесплатно.

    Новый форвард ЦСКА. Любит деньги, травматичен, делает красоту

    Источник: Sport24

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    01.12.2018 19:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 2 декабря 2018, 10:33

      Да разрывать контракт и все. Уже понятно, что если сохранять - это будет очередной Гонсалес/Цауня

      2
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      Рейтинг: +660

      RUSARM 2 декабря 2018, 04:46

      Досвидос Абель,досвидос!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 1 декабря 2018, 22:17

      Будет очень неразумно для ЦСКА сохранять его в команде и так шли на риск подписывая его, теперь уже всем ясно, что риск не оправдался...

      3
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      Рейтинг: +25055

      bset 1 декабря 2018, 21:06

      СМС от Гинера: "Ты уволен"

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 декабря 2018, 21:03

      ЦСКА нужно отказываться от Эрнандеса и искать достойную замену,
      причем спокойно без суеты, ну, в общем, как всегда.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 декабря 2018, 20:27

      еще один "гонсалез"... он из англии и пришел....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +695

      fan-man 1 декабря 2018, 20:03

      Его брали под лигу чемпионов, но результата нет, поэтому будет глупо платить ему за время проведенное в лазарете

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 декабря 2018, 20:01

      ЦСКА грамотно оставил контракт подстраховавшись и предусмотрев для себя такую опцию. Иначе бы на бабки попали хорошо...

      6
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      Рейтинг: +4632

      Бомбардиръ 1 декабря 2018, 19:50

      Обуза всё-таки...

      2
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 1 декабря 2018, 19:50

      Да зачем он нужен ЦСКА, если есть японец, Тикнизян и Тимур

      6
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