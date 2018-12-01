Sport24: ЦСКА отправил Эрнандеса лечиться в Англию

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес пройдет курс восстановления от травмы приводящих мышц бедра в Англии, сообщает Sport24 со ссылкой на собственные источники.

«В этом году уругваец точно не сыграет и пропустит матчи против «Ростова» и «Енисея» в РПЛ, а также встречу с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Поскольку нападающий провел всего 7 из 20 матчей за полгода, зимой армейский клуб имеет право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. В противном случае уругваец останется в ЦСКА как минимум до лета 2021 года, а его агент получит комиссию в размере нескольких миллионов евро», – говорится в заметке издания.

На счету 28-летнего уругвайца два гола и одна результативная передача. Он пополнил состав команды Виктора Гончаренко в августе, перейдя из «Халл Сити» бесплатно.