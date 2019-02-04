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    Абель Эрнандес: «Гончаренко можно сравнить по жесткости с Гаттузо, но Виктор более сильный тренер»

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес сравнил своего нынешнего главного тренера Виктора Гончаренко с Дженнаро Гаттузо, который возглавляет «Милан». Эрнандес играл под руководством Гаттузо в «Палермо».

    – Один из десяти ваших тренеров в «Палермо» – Дженнаро Гаттузо. Самый жесткий в карьере?

    – Точно такой же, как и во время игры в футбол. Гаттузо только-только закончил карьеру и был совсем молодым тренером. К сожалению, они не сошлись характерами с президентом – оба были достаточно вспыльчивые. Поэтому спустя четыре месяца Дзампарини его уволил.

    Видели, как недавно на тренировке «Милана» он сделал подкат? В «Палермо» он тоже постоянно играл с нами в футбол и чуть не вырывал ноги. Я рад, что сейчас он возглавил такую большую команду и показывает хорошие результаты.

    – Гончаренко можно сравнить с Гаттузо по жесткости?

    – Пожалуй, да. Но Виктор, считаю, намного более сильный тренер в плане человеческих отношений и тактики. Гаттузо предстоит еще многому научиться и понять в профессии.

    Источник: Sport24

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    04.02.2019 11:00
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