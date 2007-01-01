Агент Эрнандеса: «Меня неправильно поняли. Абель может уйти из ЦСКА, если не будет играть»

Представитель нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса Пабло Бентанкур прокомментировал свое заявление, опубликованное итальянскими СМИ.

Ранее Бентанкур в интервью сайту Tuttomercatoweb сказал, что уругваец уйдет из московского клуба после окончания сезона.

«В моем разговоре с итальянскими СМИ мы неправильно поняли друг друга. Я лишь сказал, что, если Абель не будет играть в ЦСКА, у нас есть вариант разорвать соглашение и уйти. Но пока Абель никуда не уходит.

У Абеля была травма, потом его выпустили на поле, не дав долечиться до конца, из-за чего он отправился в Лондон на осмотр. Но пока ничего не ясно. Если Абель будет играть и забивать, он останется в команде», – сказал Бентанкур.