Агент Эрнандеса: «Меня неправильно поняли. Абель может уйти из ЦСКА, если не будет играть»

Представитель нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса Пабло Бентанкур прокомментировал свое заявление, опубликованное итальянскими СМИ.
Ранее Бентанкур в интервью сайту Tuttomercatoweb сказал, что уругваец уйдет из московского клуба после окончания сезона.
«В моем разговоре с итальянскими СМИ мы неправильно поняли друг друга. Я лишь сказал, что, если Абель не будет играть в ЦСКА, у нас есть вариант разорвать соглашение и уйти. Но пока Абель никуда не уходит.
У Абеля была травма, потом его выпустили на поле, не дав долечиться до конца, из-за чего он отправился в Лондон на осмотр. Но пока ничего не ясно. Если Абель будет играть и забивать, он останется в команде», – сказал Бентанкур.
- Эрнандес перешел в ЦСКА из «Халл Сити» летом 2018 года.
- В этом сезоне 28-летний футболист провел за армейцев 10 матчей, записав в свой актив два голя и одну результативную передачу.
- По данным Transfermarkt, контракт форварда с москвичами рассчитан до лета 2021 года.