Эрнандес летом покинет ЦСКА

Только сегодня видел опровержение агента. Что его неправильно поняли и он имел ввиду, что варианты есть, если ЦСКА не станет продлевать контракт с ним. А если он начнет играть в ЦСКА, то в ЦСКА же он с удовольствием останется.
Пабло Бентанкур, агент форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса, заявил, что его клиент по окончании сезона собирается сменить команду.
«Думаю, Эрнандес покинет ЦСКА. У нас есть предложения из Англии и Италии, а в контракте есть пункт о расторжении», – сказал агент.
- 28-летний Эрнандес перешел в ЦСКА летом прошлого года.
- В составе московской команды уругваец сыграл 10 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
- Контракт между клубом и игроком рассчитан до 2021 года.