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    Эрнандес летом покинет ЦСКА

    Пабло Бентанкур, агент форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса, заявил, что его клиент по окончании сезона собирается сменить команду.

    «Думаю, Эрнандес покинет ЦСКА. У нас есть предложения из Англии и Италии, а в контракте есть пункт о расторжении», – сказал агент.

    • 28-летний Эрнандес перешел в ЦСКА летом прошлого года.
    • В составе московской команды уругваец сыграл 10 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт между клубом и игроком рассчитан до 2021 года.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +9966

      bset 1 час назад

      Только сегодня видел опровержение агента. Что его неправильно поняли и он имел ввиду, что варианты есть, если ЦСКА не станет продлевать контракт с ним. А если он начнет играть в ЦСКА, то в ЦСКА же он с удовольствием останется.

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      Рейтинг: +3812

      84aivengo 1 час назад

      при всем уважении,не стал он своим ))

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      Рейтинг: +51

      snob > 84aivengo 1 час назад

      это ты как понял?

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      Рейтинг: +3812

      84aivengo > snob 1 час назад

      методом дедукции ))

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