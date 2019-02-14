Абель Эрнандес: «Мне нужно улучшить физподготовку, игру при единоборствах, дриблинг и реализацию»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал, какие компоненты своей игры он хотел бы улучшить, и сравнил форвардов РПЛ с футболистами лиг, где он выступал ранее.

– Можете назвать три своих самых сильных качества как нападающего? И в каких компонентах вы бы хотели прибавить?

– О позитивных качествах всегда сложно говорить. А вот то, что необходимо исправлять, могу выделить. В первую очередь, нужно прибавить в физической подготовке, чтобы выдерживать все матчи чемпионата, не пропускать игры и проводить их на поле от начала до конца. Также хотелось бы улучшить игру при единоборствах, подтянуть дриблинг, который пока, к сожалению, оставляет желать лучшего. И, разумеется, хочется улучшить реализацию, не упускать голевые моменты, когда оказываешься один на один с вратарем.

– Как бы вы оценили общий уровень атакующих футболистов российской Премьер-лиги?

– Считаю, турнир достаточно силен. Уровень нападения в английском Чемпионшипе, где мне довелось выступать, тоже довольно высок.

– А если сравнивать с высшими дивизионами ведущих европейских чемпионатов, где вы также играли? Например, Италии или Англии.

– Я бы выделил в первую очередь итальянскую Серию А. Эта лига изобилует громкими именами, знаковыми трансферами. Криштиану Роналду перебрался в «Ювентус», совсем недавно Кшиштоф Пeнтек перешел в «Милан» из «Дженоа». По части нападающих итальянская лига все-таки посильнее.