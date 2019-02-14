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    Абель Эрнандес: «Мне нужно улучшить физподготовку, игру при единоборствах, дриблинг и реализацию»

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал, какие компоненты своей игры он хотел бы улучшить, и сравнил форвардов РПЛ с футболистами лиг, где он выступал ранее.

    – Можете назвать три своих самых сильных качества как нападающего? И в каких компонентах вы бы хотели прибавить?

    – О позитивных качествах всегда сложно говорить. А вот то, что необходимо исправлять, могу выделить. В первую очередь, нужно прибавить в физической подготовке, чтобы выдерживать все матчи чемпионата, не пропускать игры и проводить их на поле от начала до конца. Также хотелось бы улучшить игру при единоборствах, подтянуть дриблинг, который пока, к сожалению, оставляет желать лучшего. И, разумеется, хочется улучшить реализацию, не упускать голевые моменты, когда оказываешься один на один с вратарем.

    – Как бы вы оценили общий уровень атакующих футболистов российской Премьер-лиги?

    – Считаю, турнир достаточно силен. Уровень нападения в английском Чемпионшипе, где мне довелось выступать, тоже довольно высок.

    – А если сравнивать с высшими дивизионами ведущих европейских чемпионатов, где вы также играли? Например, Италии или Англии.

    – Я бы выделил в первую очередь итальянскую Серию А. Эта лига изобилует громкими именами, знаковыми трансферами. Криштиану Роналду перебрался в «Ювентус», совсем недавно Кшиштоф Пeнтек перешел в «Милан» из «Дженоа». По части нападающих итальянская лига все-таки посильнее.

    • Уругваец перешел в ЦСКА летом прошлого года.
    • В этом сезоне Эрнандес провел за армейцев девять матчей, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.

    Источник: Bobsoccer

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    14.02.2019 12:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 февраля 2019, 15:26

      Как обычно, Гинер, Бабаев и Ганчаренко - лохи, которые ни в футболе, ни в бизнесе ничего не смыслят, взяли непонятно кого, а комментаторы Бомбардира знатоки и мастера, которым с дивана намного виднее, что за игрок Эрнандес.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 14 февраля 2019, 13:49

      ...и вообще, научиться играть в футбол.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > polt 14 февраля 2019, 21:51

      Дзюбе тоже не помешает в футбол научиться играть. Если травм избежит Абель, я думаю сможет себя показать нормально.

      0
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 14 февраля 2019, 13:44

      Улучшать надо практически всё. Абель, ты в футбол пришёл из шахмат что-ли? )))

      2
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