Абель Эрнандес: «Мне нужно улучшить физподготовку, игру при единоборствах, дриблинг и реализацию»

Как обычно, Гинер, Бабаев и Ганчаренко - лохи, которые ни в футболе, ни в бизнесе ничего не смыслят, взяли непонятно кого, а комментаторы Бомбардира знатоки и мастера, которым с дивана намного виднее, что за игрок Эрнандес.
Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал, какие компоненты своей игры он хотел бы улучшить, и сравнил форвардов РПЛ с футболистами лиг, где он выступал ранее.
– Можете назвать три своих самых сильных качества как нападающего? И в каких компонентах вы бы хотели прибавить?
– О позитивных качествах всегда сложно говорить. А вот то, что необходимо исправлять, могу выделить. В первую очередь, нужно прибавить в физической подготовке, чтобы выдерживать все матчи чемпионата, не пропускать игры и проводить их на поле от начала до конца. Также хотелось бы улучшить игру при единоборствах, подтянуть дриблинг, который пока, к сожалению, оставляет желать лучшего. И, разумеется, хочется улучшить реализацию, не упускать голевые моменты, когда оказываешься один на один с вратарем.
– Как бы вы оценили общий уровень атакующих футболистов российской Премьер-лиги?
– Считаю, турнир достаточно силен. Уровень нападения в английском Чемпионшипе, где мне довелось выступать, тоже довольно высок.
– А если сравнивать с высшими дивизионами ведущих европейских чемпионатов, где вы также играли? Например, Италии или Англии.
– Я бы выделил в первую очередь итальянскую Серию А. Эта лига изобилует громкими именами, знаковыми трансферами. Криштиану Роналду перебрался в «Ювентус», совсем недавно Кшиштоф Пeнтек перешел в «Милан» из «Дженоа». По части нападающих итальянская лига все-таки посильнее.
- Уругваец перешел в ЦСКА летом прошлого года.
- В этом сезоне Эрнандес провел за армейцев девять матчей, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.