Абель Эрнандес: «Чалов – лучший форвард РПЛ»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес назвал своего одноклубника Федора Чалова лучшим форвардом российской Премьер-лиги.

– Ваш конкурент за место в составе – лучший бомбардир РПЛ Федор Чалов.

– Мы с ним и вместе неплохо играем. Мне он нравится – быстрый, мощный, крайне талантливый парень. Когда мы играем в паре, мне даже проще. Считаю, что в российской лиге Федя – лучший форвард.