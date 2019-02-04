Абель Эрнандес: «Чалов – лучший форвард РПЛ»

КО
Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес назвал своего одноклубника Федора Чалова лучшим форвардом российской Премьер-лиги.
– Ваш конкурент за место в составе – лучший бомбардир РПЛ Федор Чалов.
– Мы с ним и вместе неплохо играем. Мне он нравится – быстрый, мощный, крайне талантливый парень. Когда мы играем в паре, мне даже проще. Считаю, что в российской лиге Федя – лучший форвард.
- Эрнандес перешел в ЦСКА летом 2018 года. В девяти матчах за армейцев он забил два гола.
- Чалов – воспитанник московского клуба. В этом сезоне он забил 11 голов в 24 играх.