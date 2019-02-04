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    Абель Эрнандес: «Чалов – лучший форвард РПЛ»

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес назвал своего одноклубника Федора Чалова лучшим форвардом российской Премьер-лиги.

    – Ваш конкурент за место в составе – лучший бомбардир РПЛ Федор Чалов.

    – Мы с ним и вместе неплохо играем. Мне он нравится – быстрый, мощный, крайне талантливый парень. Когда мы играем в паре, мне даже проще. Считаю, что в российской лиге Федя – лучший форвард.

    • Эрнандес перешел в ЦСКА летом 2018 года. В девяти матчах за армейцев он забил два гола.
    • Чалов – воспитанник московского клуба. В этом сезоне он забил 11 голов в 24 играх.

    Источник: Sport24

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    04.02.2019 09:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1320

      ruded 4 февраля 2019, 22:30

      КО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 4 февраля 2019, 16:40

      Пока только по статистике, а потом смотреть надо

      0
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