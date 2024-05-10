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Франческо Ди Таччио
Статистика
Франческо Ди Таччио - статистика
Завершил карьеру
20 апреля 1990 (36), Трани
#18 | Полузащитник
185 см | 77 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Асколи
33
0
1
13
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Асколи
2 : 1
10.05.2024
Пиза
65' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Палермо
2 : 2
05.05.2024
Асколи
1' - 90'
45'
Италия. Серия В, 36 тур
Асколи
0 : 1
01.05.2024
Козенца
1' - 90'
74'
Италия. Серия В, 35 тур
Тернана
0 : 1
27.04.2024
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Асколи
0 : 0
20.04.2024
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Циттаделла
0 : 0
13.04.2024
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Асколи
0 : 0
07.04.2024
Венеция
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 31 тур
Специя
2 : 1
01.04.2024
Асколи
1' - 90'
24'
Италия. Серия В, 30 тур
Асколи
4 : 1
17.03.2024
Лекко
1' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Асколи
0 : 0
03.03.2024
Реджана 1919
1' - 90'
45'
Италия. Серия В, 27 тур
Асколи
1 : 1
27.02.2024
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Феральписало
0 : 1
24.02.2024
Асколи
1' - 90'
60'
Италия. Серия В, 25 тур
Асколи
0 : 0
16.02.2024
Кремонезе
1' - 90'
85'
Италия. Серия В, 24 тур
Катанцаро
3 : 2
10.02.2024
Асколи
1' - 83'
51'
Италия. Серия В, 23 тур
Асколи
1 : 2
04.02.2024
Зюйдтироль
1' - 70'
Италия. Серия В, 22 тур
Комо
0 : 2
27.01.2024
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Асколи
2 : 2
21.01.2024
Бари
1' - 79'
33'
Италия. Серия В, 20 тур
Парма
1 : 1
14.01.2024
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Асколи
0 : 0
26.12.2023
Циттаделла
1' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Асколи
1 : 0
16.12.2023
Катанцаро
1' - 90'
60'
Италия. Серия В, 16 тур
Асколи
1 : 2
09.12.2023
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Венеция
3 : 0
02.12.2023
Асколи
1' - 82'
42'
Италия. Серия В, 14 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.11.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Асколи
0 : 1
11.11.2023
Комо
1' - 82'
Италия. Серия В, 12 тур
Бари
1 : 0
04.11.2023
Асколи
1' - 81'
42'
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 3
28.10.2023
Парма
1' - 61'
Италия. Серия В, 10 тур
Лекко
0 : 2
21.10.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
1 : 1
07.10.2023
Сампдория
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 8 тур
Брешиа
1 : 1
30.09.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
2 : 0
26.09.2023
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Кремонезе
2 : 2
23.09.2023
Асколи
1' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Асколи
0 : 1
16.09.2023
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Зюйдтироль
3 : 1
02.09.2023
Асколи
73' - 90'
90'
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