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Расписание матчей
Италия. Серия B
Брешиа - Асколи
Брешиа - Асколи: обзор матча 30 сентября 2023
Брешиа
30.09.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 8 тур
1 : 1
Завершен
Асколи
85'
Г. Мончини
16'
M. Falzerano
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брешиа - Асколи
ГОЛ! 1:1!
Г. Мончини
85'
84'
Желтая карточка
Д. Беллуски
Замена
Д. Ольцер
️️️️
А. Папетти
81'
78'
Замена
E. Kraja
️️️️
S. Giovane
78'
Замена
Д. Куаранта
️️️️
И. Несторовски
Замена
M. Huard
️️️️
Н. Галацци
72'
68'
Замена
Т. Миланезе
️️️️
M. Falzerano
68'
Замена
Д. Манцари
️️️️
П. Родригес
63'
Замена
Н. Фаласко
️️️️
Э. Гнаоре
Замена
Г. Мончини
️️️️
Д. Боррелли
53'
Замена
F. Paghera
️️️️
Б. Бьярнасон
46'
45'
+3
Желтая карточка
M. Falzerano
29'
Желтая карточка
И. Несторовски
Желтая карточка
Л. Дикман
27'
Желтая карточка
Н. Галацци
25'
16'
ГОЛ! 0:1!
M. Falzerano
Пас отдал
П. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
51
Андреа Кистана
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
25
Николас Галацци
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Флавио Бианки
ЦФ
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Асколи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
14
Samuel Giovane
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
23
Marcello Falzerano
ЦП
55
Джузеппе Беллуски
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
8
Эмануэле Ндой
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
3
Matthieu Huard
ЦФ
17
Александр Джаллоу
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
Асколи
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
73
Erdis Kraja
ЦП
18
Джакомо Манцари
ЦФ
54
Никола Фаласко
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
3-4-3
19
Леццерини
66
Папетти
51
Кистана
25
Бизоли
93
Фарес
25
Галацци
8
Бьярнасон
24
Мангравити
29
Боррелли
24
Дикман
9
Бианки
2-4-4
2
Вивиано
2
Байейе
31
Боттегин
8
Гнаоре
18
Ди Таччио
23
14
9
Мендеш
21
Родригес
90
Несторовски
55
Беллуски
8
Бьярнасон
4
4
8
Бьярнасон
66
Папетти
72
Ольцер
72
Ольцер
66
Папетти
29
Боррелли
11
Мончини
11
Мончини
29
Боррелли
25
Галацци
3
3
25
Галацци
90
Несторовски
14
Куаранта
14
Куаранта
90
Несторовски
23
62
Миланезе
62
Миланезе
23
14
73
73
14
21
Родригес
18
Манцари
18
Манцари
21
Родригес
8
Гнаоре
54
Фаласко
54
Фаласко
8
Гнаоре
Остались в запасе
Брешиа
Асколи
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
8
Эмануэле Ндой
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
17
Александр Джаллоу
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
8
Эмануэле Ндой
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
17
Александр Джаллоу
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
Остались в запасе
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Брешиа - Асколи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
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