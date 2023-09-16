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Расписание матчей
Италия. Серия B
Асколи - Палермо
Асколи - Палермо: обзор матча 16 сентября 2023
Асколи
16.09.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 5 тур
0 : 1
Завершен
Палермо
90+2'
Л. Манкузо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Асколи - Палермо
Замена
В. Миллико
️️️️
Э. Гнаоре
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Л. Манкузо
89'
Желтая карточка
М. Кулибали
83'
Замена
М. Кулибали
️️️️
Я. Сегре
82'
Замена
Э. Солери
️️️️
М. Луиджи Брунори
Замена
M. Falzerano
️️️️
Т. Миланезе
73'
66'
Замена
К. Гомес
️️️️
Л. Хендерсон
65'
Замена
Л. Манкузо
️️️️
Ф. Ди Франческо
65'
Замена
К. Лунд
️️️️
G. Aurelio
Замена
И. Несторовски
️️️️
П. Родригес
56'
Замена
Ф. Калигара
️️️️
Д. Манцари
56'
24'
Желтая карточка
G. Aurelio
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Асколи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
14
Данило Куаранта
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
14
Samuel Giovane
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
55
Джузеппе Беллуски
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Палермо
37
Алеш Матею
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
99
Маттео Луиджи Брунори
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Асколи
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
73
Erdis Kraja
ЦП
23
Marcello Falzerano
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
54
Никола Фаласко
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Палермо
91
Sebastiano Desplanches
ВР
12
Manfredi Nespola
ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
30
Никола Валенте
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
92
Эдоардо Солери
ЦФ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
2-4-4
2
Вивиано
14
Куаранта
2
Байейе
18
Ди Таччио
8
Гнаоре
62
Миланезе
14
55
Беллуски
9
Мендеш
21
Родригес
18
Манцари
4-1-2-2-2
15
Лучионе
32
Чеккарони
24
37
Матею
4
Штулац
6
Хендерсон
8
Сегре
29
Ди Франческо
23
Ди Мариано
99
Брунори
22
62
Миланезе
23
23
62
Миланезе
8
Гнаоре
7
Миллико
7
Миллико
8
Гнаоре
18
Манцари
21
Калигара
21
Калигара
18
Манцари
21
Родригес
90
Несторовски
90
Несторовски
21
Родригес
24
25
Лунд
25
Лунд
24
6
Хендерсон
6
Гомес
6
Гомес
6
Хендерсон
8
Сегре
28
Кулибали
28
Кулибали
8
Сегре
99
Брунори
92
Солери
92
Солери
99
Брунори
29
Ди Франческо
11
Манкузо
11
Манкузо
29
Ди Франческо
Остались в запасе
Асколи
Палермо
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
73
Erdis Kraja
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
54
Никола Фаласко
ЦФ
91
Sebastiano Desplanches
ВР
12
Manfredi Nespola
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
30
Никола Валенте
ЦП
14
Aljosa Vasic
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Остались в запасе
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
73
Erdis Kraja
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
54
Никола Фаласко
ЦФ
Остались в запасе
91
Sebastiano Desplanches
ВР
12
Manfredi Nespola
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
30
Никола Валенте
ЦП
14
Aljosa Vasic
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Статистика матча Асколи - Палермо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
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