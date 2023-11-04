Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Асколи
Бари - Асколи: обзор матча 04 ноября 2023
Бари
04.11.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 12 тур
1 : 0
Завершен
Асколи
80'
Д. Сибилли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бари - Асколи
90'
+7
Желтая карточка
К. Адьяпонг
90'
+1
Желтая карточка
Т. Миланезе
Замена
Д. Фработта
️️️️
Д. Риччи
87'
Замена
N. Bellomo
️️️️
Д. Сибилли
86'
81'
Замена
Д. Манцари
️️️️
Ф. Ди Таччио
ГОЛ! 1:0!
Д. Сибилли
Пас отдал
М. Майта
80'
Замена
М. Араму
️️️️
М. Насти
72'
Замена
М. Майта
️️️️
I. Koutsoupias
72'
71'
Замена
Т. Миланезе
️️️️
S. Giovane
71'
Замена
Э. Гнаоре
️️️️
Ф. Калигара
57'
Замена
П. Мендеш
️️️️
П. Родригес
57'
Замена
К. Адьяпонг
️️️️
Д. Беллуски
Желтая карточка
Д. Акампора
53'
50'
Желтая карточка
S. Giovane
42'
Желтая карточка
Ф. Ди Таччио
Желтая карточка
Д. Риччи
37'
Желтая карточка
Ф. Викари
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
12
Бренно
ВР
25
Raffaele Pucino
(К)
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
13
Дженнаро Акампора
ЦП
15
Žan Žužek
ЦП
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
9
Davide Diaw
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Асколи
1
Davide Barosi
ВР
14
Данило Куаранта
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
23
Marcello Falzerano
ЦП
14
Samuel Giovane
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
21
Пабло Родригес
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
54
Никола Фаласко
ЦФ
55
Джузеппе Беллуски
ЦФ
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
80
Filippo Faggi
ЦП
8
Маттиа Майта
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
Асколи
97
Danilo Amato
ВР
12
Luca Bolletta
ВР
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
3
Kevin Haveri
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
9
Педру Мендеш
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
4-2-4
12
Бренно
25
31
Риччи
93
Дорвал
34
Викари
13
Акампора
15
30
9
19
Насти
33
Сибилли
2-3-5
1
2
Байейе
14
Куаранта
23
14
18
Ди Таччио
21
Родригес
55
Беллуски
54
Фаласко
21
Калигара
90
Несторовски
31
Риччи
7
Фработта
7
Фработта
31
Риччи
30
8
Майта
8
Майта
30
19
Насти
70
Араму
70
Араму
19
Насти
33
Сибилли
10
10
33
Сибилли
55
Беллуски
17
Адьяпонг
17
Адьяпонг
55
Беллуски
14
62
Миланезе
62
Миланезе
14
21
Калигара
8
Гнаоре
8
Гнаоре
21
Калигара
21
Родригес
9
Мендеш
9
Мендеш
21
Родригес
18
Ди Таччио
18
Манцари
18
Манцари
18
Ди Таччио
Остались в запасе
Бари
Асколи
1
Marco Pissardo
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
80
Filippo Faggi
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
97
Danilo Amato
ВР
12
Luca Bolletta
ВР
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
3
Kevin Haveri
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
80
Filippo Faggi
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
Остались в запасе
97
Danilo Amato
ВР
12
Luca Bolletta
ВР
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
3
Kevin Haveri
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Бари - Асколи
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Rutella, Italy
Стадион:
San Nicola, Bari
Новости команд
Все
Бари
Асколи
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Каррера близок к возвращению к работе
2025.01.26 10:42
1
Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»
2024.09.27 20:08
36
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
2021.02.18 09:55
1
Каррера близок к возвращению к работе
2025.01.26 10:42
1
Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»
2024.09.27 20:08
36
Каррера готов вернуться в Россию после увольнения из «Асколи»
2024.09.27 17:51
8
Карреру уволили из клуба третьего итальянского дивизиона
2024.09.27 16:39
6
Каррера назвал сильнейшего игрока «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17
2024.06.02 14:28
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+