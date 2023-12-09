Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Асколи - Специя
Асколи - Специя: обзор матча 09 декабря 2023
Асколи
09.12.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 16 тур
1 : 2
Завершен
Специя
52'
Д. Беллуски
23'
Д. Верде (П)
90'
П. Христов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Асколи - Специя
Желтая карточка
K. Haveri
90'
+4
90'
ГОЛ! 1:2!
П. Христов
Пас отдал
С. Эспозито
Замена
K. Haveri
️️️️
Д. Беллуски
84'
Замена
В. Миллико
️️️️
П. Родригес
84'
78'
Желтая карточка
Ш. Журковски
70'
Замена
М. Антонуччи
️️️️
Д. Верде
Замена
Б. Байейе
️️️️
К. Адьяпонг
66'
64'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
Ф. Кассата
64'
Замена
П. Христов
️️️️
Л. Мюль
Желтая карточка
S. D'Uffizi
54'
54'
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
ГОЛ! 1:1!
Д. Беллуски
Пас отдал
П. Мендеш
52'
Замена
S. D'Uffizi
️️️️
Т. Миланезе
46'
Желтая карточка
Д. Беллуски
33'
32'
Желтая карточка
Ф. Кассата
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Верде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Асколи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
31
Эрик Боттегин
(К)
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
55
Джузеппе Беллуски
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
54
Никола Фаласко
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
43
Димитриос Николау
(К)
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
80
Рашид Куда
ЦП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Асколи
1
Davide Barosi
ВР
12
Luca Bolletta
ВР
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
3
Kevin Haveri
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
94
Yehiya Maiga Silvestri
ЦП
14
Samuel Giovane
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
3-3-4
2
Вивиано
31
Боттегин
14
Куаранта
17
Адьяпонг
73
Мазини
18
Ди Таччио
62
Миланезе
55
Беллуски
54
Фаласко
9
Мендеш
21
Родригес
3-1-3-1-2
41
Зут
98
Амьен-Аду
43
Николау
5
Мюль
94
Эспозито
29
Кассата
23
Бандинелли
80
Куда
71
Элиа
94
Пио Эспозито
10
Верде
55
Беллуски
3
3
55
Беллуски
17
Адьяпонг
2
Байейе
2
Байейе
17
Адьяпонг
21
Родригес
7
Миллико
7
Миллико
21
Родригес
62
Миланезе
15
15
62
Миланезе
5
Мюль
55
Христов
55
Христов
5
Мюль
29
Кассата
14
Журковски
14
Журковски
29
Кассата
10
Верде
16
Антонуччи
16
Антонуччи
10
Верде
Остались в запасе
Асколи
Специя
1
Davide Barosi
ВР
12
Luca Bolletta
ВР
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
94
Yehiya Maiga Silvestri
ЦП
14
Samuel Giovane
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
18
Джакомо Манцари
ЦФ
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
1
Davide Barosi
ВР
12
Luca Bolletta
ВР
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
94
Yehiya Maiga Silvestri
ЦП
14
Samuel Giovane
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
18
Джакомо Манцари
ЦФ
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Асколи - Специя
3
3
Всего ударов по воротам
8
3
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
6
Офсайды
0
1
Количество передач
145
147
Сейвы
1
1
Точность передач %
59
68
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Маркетти
Стадион:
Cino e Lillo Del Duca, Ascoli Piceno
Новости команд
Все
Асколи
Специя
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Каррера близок к возвращению к работе
2025.01.26 10:42
1
Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»
2024.09.27 20:08
36
Каррера близок к возвращению к работе
2025.01.26 10:42
1
Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»
2024.09.27 20:08
36
Каррера готов вернуться в Россию после увольнения из «Асколи»
2024.09.27 17:51
8
Карреру уволили из клуба третьего итальянского дивизиона
2024.09.27 16:39
6
Каррера назвал сильнейшего игрока «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17
2024.06.02 14:28
3
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
2024.08.01 11:25
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
2023.06.17 18:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+