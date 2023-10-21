Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Лекко - Асколи
Лекко - Асколи: обзор матча 21 октября 2023
Лекко
21.10.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 10 тур
0 : 2
Завершен
Асколи
35'
И. Несторовски
55'
Д. Куаранта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лекко - Асколи
Желтая карточка
Н. Бусо
90'
+1
87'
Желтая карточка
M. Falzerano
Замена
U. Eusepi
️️️️
М. Лемменс
85'
82'
Замена
Э. Гнаоре
️️️️
E. Kraja
Замена
M. Tordini
️️️️
А. Ионицэ
79'
78'
Замена
П. Родригес
️️️️
Т. Миланезе
78'
Замена
S. Giovane
️️️️
П. Мендеш
Замена
G. Galli
️️️️
А. Серсанти
64'
Замена
D. Guglielmotti
️️️️
Л. Ди Стефано
64'
59'
Замена
E. Kraja
️️️️
Ф. Калигара
58'
Замена
Б. Байейе
️️️️
К. Адьяпонг
55'
ГОЛ! 0:2!
Д. Куаранта
Пас отдал
Т. Миланезе
Желтая карточка
А. Серсанти
51'
Пенальти не реализован!
Л. Ди Стефано
50'
35'
ГОЛ! 0:1!
И. Несторовски
31'
Желтая карточка
Ф. Калигара
Желтая карточка
Д. Крочата
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лекко
22
Umberto Saracco
ВР
4
Vedran Celjak
ЦЗ
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
5
Алессандро Серсанти
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
7
Николо Бусо
ЦФ
9
Andrija Novakovich
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Асколи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
23
Marcello Falzerano
ЦП
55
Джузеппе Беллуски
ЦФ
54
Никола Фаласко
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Лекко
1
Riccardo Melgrati
ВР
68
Brayan Boci
ЦЗ
20
Francesco Donati
ЦЗ
44
Davide Guglielmotti
ЦЗ
23
Eyob Zambataro
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
96
Giorgio Galli
ЦП
80
Vittorio Agostinelli
ЦП
9
Umberto Eusepi
ЦФ
32
Франко Лепоре
ЦФ
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
11
Mattia Tordini
ЦФ
Асколи
1
Davide Barosi
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
14
Samuel Giovane
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
73
Erdis Kraja
ЦП
21
Пабло Родригес
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
4-3-3
22
4
6
17
83
Лемменс
5
Серсанти
21
Крочата
17
Ионицэ
9
7
Бусо
73
Ди Стефано
2-3-5
2
Вивиано
17
Адьяпонг
14
Куаранта
18
Ди Таччио
62
Миланезе
23
55
Беллуски
90
Несторовски
9
Мендеш
21
Калигара
54
Фаласко
73
Ди Стефано
44
44
73
Ди Стефано
5
Серсанти
96
96
5
Серсанти
83
Лемменс
9
9
83
Лемменс
17
Ионицэ
11
11
17
Ионицэ
17
Адьяпонг
2
Байейе
2
Байейе
17
Адьяпонг
9
Мендеш
14
14
9
Мендеш
8
Гнаоре
8
Гнаоре
21
Калигара
73
73
21
Калигара
62
Миланезе
21
Родригес
21
Родригес
62
Миланезе
Остались в запасе
Лекко
Асколи
1
Riccardo Melgrati
ВР
68
Brayan Boci
ЦЗ
20
Francesco Donati
ЦЗ
23
Eyob Zambataro
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
80
Vittorio Agostinelli
ЦП
32
Франко Лепоре
ЦФ
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
1
Davide Barosi
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
Остались в запасе
1
Riccardo Melgrati
ВР
68
Brayan Boci
ЦЗ
20
Francesco Donati
ЦЗ
23
Eyob Zambataro
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
80
Vittorio Agostinelli
ЦП
32
Франко Лепоре
ЦФ
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
Остались в запасе
1
Davide Barosi
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Статистика матча Лекко - Асколи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лекко
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
4 : 1
05.05.2024
Лекко
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Новости команд
Все
Лекко
Асколи
Каррера близок к возвращению к работе
2025.01.26 10:42
1
Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»
2024.09.27 20:08
36
Каррера готов вернуться в Россию после увольнения из «Асколи»
2024.09.27 17:51
8
Карреру уволили из клуба третьего итальянского дивизиона
2024.09.27 16:39
6
Каррера назвал сильнейшего игрока «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17
2024.06.02 14:28
3
Итальянский клуб попробует подписать Черышева зимой
2024.01.03 10:53
Черышев может перейти из «Венеции» в другой итальянский клуб
2023.12.14 21:46
2
Каррера близок к возвращению к работе
2025.01.26 10:42
1
Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»
2024.09.27 20:08
36
Каррера готов вернуться в Россию после увольнения из «Асколи»
2024.09.27 17:51
8
Карреру уволили из клуба третьего итальянского дивизиона
2024.09.27 16:39
6
Каррера назвал сильнейшего игрока «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17
2024.06.02 14:28
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+