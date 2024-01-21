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Расписание матчей
Италия. Серия B
Асколи - Бари
Асколи - Бари: обзор матча 21 января 2024
Асколи
21.01.2024, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 21 тур
2 : 2
Завершен
Бари
72'
П. Мендеш (П)
79'
П. Мендеш
9'
Д. Сибилли (П)
20'
М. Эджума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Асколи - Бари
Замена
К. Адьяпонг
️️️️
M. Falzerano
90'
84'
Замена
J. Ménez
️️️️
М. Дорвал
84'
Замена
Ž. Žužek
️️️️
Ф. Викари
ГОЛ! 2:2!
П. Мендеш
79'
Замена
S. Giovane
️️️️
Ф. Ди Таччио
79'
77'
Замена
К. Лулич
️️️️
М. Эджума
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Мендеш
72'
71'
Желтая карточка
М. Дорвал
Желтая карточка
Э. Боттегин
71'
64'
Желтая карточка
А. Бенали
Замена
S. D'Uffizi
️️️️
П. Родригес
61'
60'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Я. Каллон
60'
Замена
R. Pucino
️️️️
М. Насти
Замена
И. Несторовски
️️️️
Л. Вальзаниа
46'
Замена
R. Celia
️️️️
Н. Фаласко
46'
39'
Желтая карточка
Я. Каллон
37'
Желтая карточка
М. Эджума
Желтая карточка
Ф. Ди Таччио
33'
Желтая карточка
Н. Фаласко
30'
20'
ГОЛ! 0:2!
М. Эджума
Пас отдал
Я. Каллон
15'
Желтая карточка
М. Насти
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Сибилли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Асколи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
54
Никола Фаласко
ЛЗ
5
Саули Вяйсянен
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
23
Marcello Falzerano
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
(К)
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
21
Пабло Родригес
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Бари
12
Бренно
ВР
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
8
Маттиа Майта
(К)
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Асколи
12
Luca Bolletta
ВР
32
Девис Васкес
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
14
Samuel Giovane
ЦП
94
Yehiya Maiga Silvestri
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
90
Илия Несторовски
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
9
Jeremiah Streng
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
7
Jérémy Ménez
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
4-4-2
2
Вивиано
54
Фаласко
31
Боттегин
14
Куаранта
5
Вяйсянен
23
18
Ди Таччио
73
Мазини
14
Вальзаниа
9
Мендеш
21
Родригес
4-1-2-1-2
12
Бренно
6
34
Викари
31
Риччи
93
Дорвал
6
Эджума
8
Майта
50
Бенали
11
Каллон
19
Насти
33
Сибилли
23
17
Адьяпонг
17
Адьяпонг
23
54
Фаласко
13
13
54
Фаласко
18
Ди Таччио
14
14
18
Ди Таччио
14
Вальзаниа
90
Несторовски
90
Несторовски
14
Вальзаниа
21
Родригес
15
15
21
Родригес
19
Насти
25
25
19
Насти
34
Викари
15
15
34
Викари
6
Эджума
26
Лулич
26
Лулич
6
Эджума
93
Дорвал
7
7
93
Дорвал
11
Каллон
47
Пушкаш
47
Пушкаш
11
Каллон
Остались в запасе
Асколи
Бари
12
Luca Bolletta
ВР
32
Девис Васкес
ВР
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
94
Yehiya Maiga Silvestri
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
9
Jeremiah Streng
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
1
Marco Pissardo
ВР
13
Дженнаро Акампора
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
12
Luca Bolletta
ВР
32
Девис Васкес
ВР
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
94
Yehiya Maiga Silvestri
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
9
Jeremiah Streng
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
13
Дженнаро Акампора
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Асколи - Бари
3
5
Всего ударов по воротам
25
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
11
4
Нарушения
18
18
Количество передач
397
304
Сейвы
2
5
Точность передач %
74
68
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
11
3
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Davide Ghersini, Italy
Стадион:
Cino e Lillo Del Duca, Ascoli Piceno
Новости команд
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