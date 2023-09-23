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Расписание матчей
Италия. Серия B
Кремонезе - Асколи
Кремонезе - Асколи: обзор матча 23 сентября 2023
Кремонезе
23.09.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 6 тур
2 : 2
Завершен
Асколи
14'
М. Кода
60'
М. Кода
25'
Д. Манцари
88'
П. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Асколи
90'
+5
Вторая желтая
Д. Беллуски
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Калигара
88'
ГОЛ! 2:2!
П. Родригес
85'
Замена
M. Falzerano
️️️️
Б. Байейе
Замена
Ф. Тсаджут
️️️️
М. Кода
80'
Замена
Ж. Маер
️️️️
М. Кастаньетти
80'
72'
Желтая карточка
Б. Байейе
71'
Замена
Н. Фаласко
️️️️
Э. Гнаоре
71'
Замена
Ф. Калигара
️️️️
S. Giovane
Замена
Ч. Пикель
️️️️
Ф. Васкес
71'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Л. Дзанимачча
70'
66'
Замена
П. Родригес
️️️️
И. Несторовски
66'
Замена
S. D'Uffizi
️️️️
Т. Миланезе
Вторая желтая
Д. Куальята
64'
Замена
Д. Окереке
️️️️
К. Буонаюто
61'
ГОЛ! 2:1!
М. Кода
Пас отдал
Ф. Васкес
60'
Желтая карточка
Д. Куальята
44'
25'
ГОЛ! 1:1!
Д. Манцари
ГОЛ! 1:0!
М. Кода
Пас отдал
Ф. Васкес
14'
11'
Желтая карточка
Д. Беллуски
Желтая карточка
М. Бьянкетти
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
Асколи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
14
Samuel Giovane
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
55
Джузеппе Беллуски
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
13
Лука Раванелли
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Асколи
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
23
Marcello Falzerano
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
73
Erdis Kraja
ЦП
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
54
Никола Фаласко
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Сарр
12
Куальята
15
Бьянкетти
24
Лочошвили
60
Антов
4
Кастаньетти
18
Коллоколо
92
Буонаюто
20
Васкес
98
Дзанимачча
9
Кода
2-4-4
2
Вивиано
2
Байейе
31
Боттегин
8
Гнаоре
18
Ди Таччио
62
Миланезе
14
9
Мендеш
90
Несторовски
18
Манцари
55
Беллуски
98
Дзанимачча
18
Гильоне
18
Гильоне
98
Дзанимачча
20
Васкес
18
Пикель
18
Пикель
20
Васкес
4
Кастаньетти
37
Маер
37
Маер
4
Кастаньетти
92
Буонаюто
29
Окереке
29
Окереке
92
Буонаюто
9
Кода
74
Тсаджут
74
Тсаджут
9
Кода
2
Байейе
23
23
2
Байейе
62
Миланезе
15
15
62
Миланезе
8
Гнаоре
54
Фаласко
54
Фаласко
8
Гнаоре
14
21
Калигара
21
Калигара
14
90
Несторовски
21
Родригес
21
Родригес
90
Несторовски
Остались в запасе
Кремонезе
Асколи
99
Андреас Юнгдаль
ВР
13
Лука Раванелли
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
73
Erdis Kraja
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
13
Лука Раванелли
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
Остались в запасе
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
73
Erdis Kraja
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
Статистика матча Кремонезе - Асколи
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
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2 : 0
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