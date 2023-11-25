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Расписание матчей
Италия. Серия B
Реджана 1919 - Асколи
Реджана 1919 - Асколи: обзор матча 25 ноября 2023
Реджана 1919
25.11.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 14 тур
1 : 1
Завершен
Асколи
50'
Э. Пьераньоло
15'
П. Мендеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реджана 1919 - Асколи
85'
Желтая карточка
Э. Боттегин
Замена
М. Паяч
️️️️
Э. Пьераньоло
83'
76'
Замена
Т. Миланезе
️️️️
Э. Гнаоре
73'
Замена
В. Миллико
️️️️
П. Мендеш
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
Н. Гирма
72'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
М. Портанова
72'
61'
Замена
S. Giovane
️️️️
П. Родригес
60'
Замена
Б. Байейе
️️️️
M. Falzerano
50'
Желтая карточка
П. Мендеш
ГОЛ! 1:1!
Э. Пьераньоло
Пас отдал
M. Varela Djamanca
50'
Желтая карточка
Л. Чигарини
34'
34'
Желтая карточка
П. Родригес
Замена
M. Varela Djamanca
️️️️
С. Гондо
25'
Желтая карточка
М. Портанова
24'
15'
ГОЛ! 0:1!
П. Мендеш
Пас отдал
П. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
(К)
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
80
Натан Гирма
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
11
Седрик Гондо
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Асколи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
31
Эрик Боттегин
(К)
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
23
Marcello Falzerano
ЦП
55
Джузеппе Беллуски
ЦФ
54
Никола Фаласко
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Реджана 1919
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
17
Марко Паяч
ЦП
21
Якопо Да Рива
ЦП
77
Элвис Кабаши
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
10
Eric Lanini
ЦФ
24
F. Nardi
ЦФ
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
Асколи
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
3
Kevin Haveri
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
14
Samuel Giovane
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
4-3-1-2
22
Барди
70
Пьераньоло
4
27
Маркандалли
17
8
Чигарини
42
Бьянко
80
Гирма
90
Портанова
11
Гондо
9
Антист
2-4-4
2
Вивиано
31
Боттегин
14
Куаранта
18
Ди Таччио
8
Гнаоре
23
73
Мазини
9
Мендеш
21
Родригес
54
Фаласко
55
Беллуски
70
Пьераньоло
17
Паяч
17
Паяч
70
Пьераньоло
80
Гирма
72
Мелегони
72
Мелегони
80
Гирма
90
Портанова
89
Чрнигой
89
Чрнигой
90
Портанова
11
Гондо
11
11
11
Гондо
23
2
Байейе
2
Байейе
23
21
Родригес
14
14
21
Родригес
8
Гнаоре
62
Миланезе
62
Миланезе
8
Гнаоре
9
Мендеш
7
Миллико
7
Миллико
9
Мендеш
Остались в запасе
Реджана 1919
Асколи
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
21
Якопо Да Рива
ЦП
77
Элвис Кабаши
ЦП
10
Eric Lanini
ЦФ
24
F. Nardi
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
3
Kevin Haveri
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
21
Якопо Да Рива
ЦП
77
Элвис Кабаши
ЦП
10
Eric Lanini
ЦФ
24
F. Nardi
ЦФ
Остались в запасе
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
3
Kevin Haveri
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Статистика матча Реджана 1919 - Асколи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Мария Соле Феррьери Капути
(Ливорно)
Стадион:
Читта дель Триколоре
Новости команд
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Реджана 1919
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