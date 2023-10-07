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Расписание матчей
Италия. Серия B
Асколи - Сампдория
Асколи - Сампдория: обзор матча 07 октября 2023
Асколи
07.10.2023, суббота, 17:15
Италия. Серия В, 9 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
45+4'
И. Несторовски
51'
Ф. Борини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Асколи - Сампдория
Желтая карточка
Ф. Ди Таччио
90'
+1
90'
+1
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
В. Верре
Замена
Д. Куаранта
️️️️
Э. Боттегин
86'
83'
Замена
Р. Виейра
️️️️
П. Касами
80'
Замена
S. Giordano
️️️️
Ф. Борини
80'
Замена
М. Де Лука
️️️️
А. Баррека
Замена
Д. Манцари
️️️️
И. Несторовски
78'
73'
Желтая карточка
Ф. Гонсалес
Замена
S. D'Uffizi
️️️️
П. Родригес
69'
Замена
S. Giovane
️️️️
Ф. Калигара
69'
Желтая карточка
Д. Беллуски
63'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Борини
ГОЛ! 1:0!
И. Несторовски
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
П. Стоянович
44'
Желтая карточка
Н. Мурру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Асколи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
23
Marcello Falzerano
ЦП
55
Джузеппе Беллуски
ЦФ
54
Никола Фаласко
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Асколи
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
3
Kevin Haveri
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
73
Erdis Kraja
ЦП
14
Samuel Giovane
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
77
Marco Delle Monache
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
2-2-5
2
Вивиано
31
Боттегин
2
Байейе
18
Ди Таччио
23
21
Калигара
21
Родригес
90
Несторовски
9
Мендеш
54
Фаласко
3-3-2-2
30
Равалья
29
Мурру
87
Гиларди
16
Гонсалес
30
Стоянович
21
Йепес
3
Баррека
26
Верре
23
Касами
94
Эспозито
16
Борини
31
Боттегин
14
Куаранта
14
Куаранта
31
Боттегин
21
Калигара
14
14
21
Калигара
21
Родригес
15
15
21
Родригес
90
Несторовски
18
Манцари
18
Манцари
90
Несторовски
16
Борини
21
21
16
Борини
23
Касами
14
Виейра
14
Виейра
23
Касами
26
Верре
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
26
Верре
3
Баррека
9
Де Лука
9
Де Лука
3
Баррека
Остались в запасе
Асколи
Сампдория
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Kevin Haveri
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
73
Erdis Kraja
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
1
Филип Станкович
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
27
Маттео Риччи
ОП
55
Симоне Панада
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Kevin Haveri
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
73
Erdis Kraja
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
Остались в запасе
1
Филип Станкович
ВР
23
Arttu Lötjönen
ЦЗ
27
Маттео Риччи
ОП
55
Симоне Панада
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Статистика матча Асколи - Сампдория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
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