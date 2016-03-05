Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мэттью Джарвис - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Мэттью
    Фамилия Джарвис
    Состав Без клуба
    Родной город Миддлсбро
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 мая 1986 (36 лет)
    Рост 170
    Вес 66
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Норвич Сити 19 1 1 0 0
    Вест Хэм 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2016 1' -71' Эвертон (Ливерпуль) 3:0 Норвич Сити (Норвич)
    11.05.2016 80' -90' Норвич Сити (Норвич) 4:2 Уотфорд (Уотфорд)
    07.05.2016 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    30.04.2016 89' -90' Арсенал (Лондон) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    16.04.2016 1' -59' Норвич Сити (Норвич) 0:3 Сандерленд (Сандерленд)
    09.04.2016 1' -76' Кристал Пэлас (Лондон) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    02.04.2016 1' -75' Норвич Сити (Норвич) 3:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    19.03.2016 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:1 Норвич Сити (Норвич)
    50'
    12.03.2016 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 0:0 Манчестер Сити (Манчестер)
    05.03.2016 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    01.03.2016 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:2 Челси (Лондон)
    27.02.2016 82' -90' Лестер (Лестер) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    13.02.2016 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:2 Вест Хэм (Лондон)
    06.02.2016 80' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:0 Норвич Сити (Норвич)
    02.02.2016 1' -70' Норвич Сити (Норвич) 0:3 Тоттенхэм (Лондон)
    23.01.2016 68' -90' Норвич Сити (Норвич) 4:5 Ливерпуль (Ливерпуль)
    16.01.2016 1' -56' Борнмут (Борнмут) 3:0 Норвич Сити (Норвич)
    13.01.2016 63' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:1 Норвич Сити (Норвич)
    31.10.2015 1' -46' Манчестер Сити (Манчестер) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    24.10.2015 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    18.10.2015 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 6:2 Норвич Сити (Норвич)
    03.10.2015 1' -59' Норвич Сити (Норвич) 1:2 Лестер (Лестер)
    20.09.2015 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    12.09.2015 1' -73' Норвич Сити (Норвич) 3:1 Борнмут (Борнмут)
    67'
    29.08.2015 88' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:3 Вест Хэм (Лондон)
    22.08.2015 46' -90' Вест Хэм (Лондон) 3:4 Борнмут (Борнмут)
    15.08.2015 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:2 Лестер (Лестер)
    09.08.2015 62' -90' Арсенал (Лондон) 0:2 Вест Хэм (Лондон)
    • Читайте нас: 
    11