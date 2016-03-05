|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвич Сити
|19
|1
|1
|0
|0
|Вест Хэм
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|1' -71'
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:0
|Норвич Сити (Норвич)
|11.05.2016
|80' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|4:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|07.05.2016
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|30.04.2016
|89' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|16.04.2016
|1' -59'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:3
|Сандерленд (Сандерленд)
|09.04.2016
|1' -76'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|02.04.2016
|1' -75'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|19.03.2016
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|50'
|12.03.2016
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|05.03.2016
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|01.03.2016
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:2
|Челси (Лондон)
|27.02.2016
|82' -90'
|Лестер (Лестер)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|13.02.2016
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:2
|Вест Хэм (Лондон)
|06.02.2016
|80' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:0
|Норвич Сити (Норвич)
|02.02.2016
|1' -70'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:3
|Тоттенхэм (Лондон)
|23.01.2016
|68' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|4:5
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|16.01.2016
|1' -56'
|Борнмут (Борнмут)
|3:0
|Норвич Сити (Норвич)
|13.01.2016
|63' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:1
|Норвич Сити (Норвич)
|31.10.2015
|1' -46'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|24.10.2015
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|6:2
|Норвич Сити (Норвич)
|03.10.2015
|1' -59'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:2
|Лестер (Лестер)
|20.09.2015
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|12.09.2015
|1' -73'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Борнмут (Борнмут)
|67'
|29.08.2015
|88' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:3
|Вест Хэм (Лондон)
|22.08.2015
|46' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|3:4
|Борнмут (Борнмут)
|15.08.2015
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:2
|Лестер (Лестер)
|09.08.2015
|62' -90'
|Арсенал (Лондон)
|0:2
|Вест Хэм (Лондон)