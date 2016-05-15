Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мэттью Джарвис - статистика

Завершил карьеру
22 мая 1986 (40), Миддлсбро
#16 | Полузащитник
170 см | 66 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Норвич Сити
19
1
1
0
0
Вест Хэм
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Эвертон
3 : 0
15.05.2016
Норвич Сити
1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Норвич Сити
4 : 2
11.05.2016
Уотфорд
80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Норвич Сити
0 : 1
07.05.2016
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Арсенал
1 : 0
30.04.2016
Норвич Сити
89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Норвич Сити
0 : 3
16.04.2016
Сандерленд
1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
09.04.2016
Норвич Сити
1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Норвич Сити
3 : 2
02.04.2016
Ньюкасл
1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
0 : 1
19.03.2016
Норвич Сити
1' - 90'
50'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Норвич Сити
0 : 0
12.03.2016
Манчестер Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Суонси
1 : 0
05.03.2016
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Норвич Сити
1 : 2
01.03.2016
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Лестер
1 : 0
27.02.2016
Норвич Сити
82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Норвич Сити
2 : 2
13.02.2016
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Астон Вилла
2 : 0
06.02.2016
Норвич Сити
80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Норвич Сити
0 : 3
02.02.2016
Тоттенхэм
1' - 70'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Норвич Сити
4 : 5
23.01.2016
Ливерпуль
68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Борнмут
3 : 0
16.01.2016
Норвич Сити
1' - 56'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Сток Сити
3 : 1
13.01.2016
Норвич Сити
63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
2 : 1
31.10.2015
Норвич Сити
1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Норвич Сити
0 : 1
24.10.2015
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
6 : 2
18.10.2015
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Норвич Сити
1 : 2
03.10.2015
Лестер
1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ливерпуль
1 : 1
20.09.2015
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Норвич Сити
3 : 1
12.09.2015
Борнмут
1' - 73'
67'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ливерпуль
0 : 3
29.08.2015
Вест Хэм
88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Хэм
3 : 4
22.08.2015
Борнмут
46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вест Хэм
1 : 2
15.08.2015
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0 : 2
09.08.2015
Вест Хэм
62' - 90'
Главные новости
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
1
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
15
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
5
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+