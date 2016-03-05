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АПЛ 2026/2027
Суонси - Норвич Сити
Суонси - Норвич Сити: обзор матча 05 марта 2016
Суонси
05.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
61'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Норвич Сити
Желтая карточка
А. Ранхель
90'
+4
Замена
Б. Гомис
️️️️
А. Айю
82'
64'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
С. Нейсмит
64'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
К. Джером
ГОЛ! 1:0!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Л. Фер
61'
57'
Желтая карточка
Г. О'Нил
Замена
Л. Фер
️️️️
Л. Бриттон
55'
50'
Желтая карточка
Р. Мартин
46'
Желтая карточка
Р. Беннетт
Замена
М. Барроу
️️️️
А. Палоски
45'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
34'
27'
Замена
Р. Беннетт
️️️️
Р. Брэди
18'
Желтая карточка
Р. Брэди
13'
Желтая карточка
К. Джером
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
14
Весли Хулахан
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
22
Ранхель
5
Уилльямс
6
Фернандес
7
Бриттон
4
Корк
24
Айю
10
Сигурдссон
15
Раутледж
9
Палоски
3-5-2
26
Радди
16
Мартин
5
Клозе
12
Пинту
14
Хулахан
19
О'Нил
27
Редмонд
16
Хаусон
11
Брэди
14
Нейсмит
35
Джером
7
Бриттон
8
Фер
8
Фер
7
Бриттон
9
Палоски
77
Барроу
77
Барроу
9
Палоски
24
Айю
18
Гомис
18
Гомис
24
Айю
11
Брэди
6
Беннетт
6
Беннетт
11
Брэди
35
Джером
70
Мбокани
70
Мбокани
35
Джером
14
Нейсмит
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
14
Нейсмит
Остались в запасе
Суонси
Норвич Сити
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
1
Деклан Радд
ВР
16
Мэттью Джарвис
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
16
Мэттью Джарвис
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Суонси - Норвич Сити
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Либерти
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