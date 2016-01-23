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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Ливерпуль
Норвич Сити - Ливерпуль: обзор матча 23 января 2016
Норвич Сити
23.01.2016, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 23 тур
4 : 5
Завершен
Ливерпуль
27'
Д. Мбокани
41'
С. Нейсмит
53'
В. Хулахан (П)
90+3'
С. Бассонг
18'
Р. Фирмино
54'
Д. Хендерсон
61'
Р. Фирмино
73'
Д. Милнер
90+4'
А. Лаллана
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ливерпуль
90'
+4
ГОЛ! 4:5!
А. Лаллана
ГОЛ! 4:4!
С. Бассонг
90'
+3
90'
Замена
С. Колкер
️️️️
А. Морено
Замена
К. Джером
️️️️
С. Нейсмит
78'
75'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Д. Хендерсон
73'
ГОЛ! 3:4!
Д. Милнер
Замена
М. Джарвис
️️️️
Н. Редмонд
68'
Замена
М. Ольссон
️️️️
В. Хулахан
67'
61'
ГОЛ! 3:3!
Р. Фирмино
Пас отдал
А. Лаллана
57'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Айб
54'
ГОЛ! 3:2!
Д. Хендерсон
Пас отдал
Д. Айб
ГОЛ с пенальти! 3:1!
В. Хулахан
53'
ГОЛ! 2:1!
С. Нейсмит
Пас отдал
В. Хулахан
41'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мбокани
27'
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
А. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
(К)
ЦЗ
12
Иво Пинту
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
27
Натан Редмонд
ЛП
18
Грэм Дорранс
ОП
14
Весли Хулахан
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ПП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
33
Джордон Айб
ЛП
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Адам Лаллана
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
3-2-4-1
1
Радд
4
Бассонг
16
Мартин
12
Пинту
18
Дорранс
14
Хулахан
27
Редмонд
11
Брэди
16
Хаусон
14
Нейсмит
70
Мбокани
4-1-4-1
22
Миньоле
17
Клайн
2
Туре
12
Сахо
5
Морено
23
Джан
20
Милнер
6
Лейва
14
Хендерсон
33
Айб
9
Фирмино
14
Хулахан
13
Ольссон
13
Ольссон
14
Хулахан
27
Редмонд
16
Джарвис
16
Джарвис
27
Редмонд
14
Нейсмит
35
Джером
35
Джером
14
Нейсмит
5
Морено
29
Колкер
29
Колкер
5
Морено
33
Айб
10
Лаллана
10
Лаллана
33
Айб
14
Хендерсон
20
Бентеке
20
Бентеке
14
Хендерсон
Остались в запасе
Норвич Сити
Ливерпуль
26
Джон Радди
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
12
Дэнни Уорд
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
12
Дэнни Уорд
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Норвич Сити - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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