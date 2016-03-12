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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Манчестер Сити
Норвич Сити - Манчестер Сити: обзор матча 12 марта 2016
Норвич Сити
12.03.2016, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Манчестер Сити
85'
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Б. Санья
77'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Х. Навас
Желтая карточка
Д. Хаусон
74'
Замена
К. Джером
️️️️
П. Бэмфорд
67'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
В. Хулахан
67'
58'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
В. Бони
Желтая карточка
Г. О'Нил
50'
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Н. Редмонд
45'
27'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Желтая карточка
Р. Беннетт
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Ману Гарсия
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-5-1
26
Радди
6
Беннетт
5
Клозе
13
Ольссон
16
Мартин
16
Джарвис
27
Редмонд
14
Хулахан
19
О'Нил
16
Хаусон
45
Бэмфорд
3-3-1-1-2
1
Харт
3
Санья
30
Отаменди
4
Компани
16
Навас
5
Фернандо
3
Клиши
5
Фернандиньо
21
Сильва
10
Агуэро
2
Бони
27
Редмонд
18
Дорранс
18
Дорранс
27
Редмонд
14
Хулахан
70
Мбокани
70
Мбокани
14
Хулахан
45
Бэмфорд
35
Джером
35
Джером
45
Бэмфорд
3
Санья
5
Сабалета
5
Сабалета
3
Санья
2
Бони
19
Стерлинг
19
Стерлинг
2
Бони
16
Навас
17
Ихеначо
17
Ихеначо
16
Навас
Остались в запасе
Норвич Сити
Манчестер Сити
1
Деклан Радд
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
5
Ману Гарсия
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Норвич Сити - Манчестер Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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