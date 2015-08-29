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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вест Хэм
Ливерпуль - Вест Хэм: обзор матча 29 августа 2015
Ливерпуль
29.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Вест Хэм
3'
М. Ланзини
29'
М. Нобл
90+2'
Д. Сахо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вест Хэм
90'
+6
Замена
Д. Каллен
️️️️
Д. Сахо
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Д. Сахо
Желтая карточка
Н. Клайн
90'
+1
88'
Замена
М. Джарвис
️️️️
Д. Пайет
Желтая карточка
Д. Ингс
86'
82'
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
М. Ланзини
81'
Желтая карточка
М. Ланзини
78'
Красная карточка
М. Нобл
Замена
Д. Айб
️️️️
Д. Гомес
78'
Желтая карточка
Л. Лейва
70'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Р. Фирмино
61'
Вторая желтая
Ф. Коутиньо
52'
Замена
А. Морено
️️️️
Э. Джан
46'
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
45'
+4
38'
Желтая карточка
М. Нобл
29'
ГОЛ! 0:2!
М. Нобл
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Ланзини
Пас отдал
А. Крессуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ПЗ
8
Шейку Куяте
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ОП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
16
Марк Нобл
ПП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Кайл Нойл
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Миньоле
2
Гомес
37
Шкртел
6
Ловрен
17
Клайн
23
Джан
20
Милнер
6
Лейва
11
Коутиньо
20
Бентеке
9
Фирмино
4-1-2-2-1
12
Рэндольф
5
Томкинс
21
Огбонна
23
Рид
3
Крессуэлл
14
Мба Обьянг
16
Нобл
8
Куяте
10
Пайет
22
Ланзини
25
Сахо
23
Джан
5
Морено
5
Морено
23
Джан
2
Гомес
33
Айб
33
Айб
2
Гомес
9
Фирмино
28
Ингс
28
Ингс
9
Фирмино
22
Ланзини
5
Оксфорд
5
Оксфорд
22
Ланзини
10
Пайет
16
Джарвис
16
Джарвис
10
Пайет
25
Сахо
24
Каллен
24
Каллен
25
Сахо
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
1
Адам Богдан
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
12
Кайл Нойл
ЦЗ
1
Рафаэль Шпигель
ВР
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
12
Кайл Нойл
ЦЗ
1
Рафаэль Шпигель
ВР
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
4
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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