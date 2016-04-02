Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Ньюкасл
Норвич Сити - Ньюкасл: обзор матча 02 апреля 2016
Норвич Сити
02.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 2
Завершен
Ньюкасл
45+2'
Т. Клозе
74'
Д. Мбокани
90+3'
М. Ольссон
71'
А. Митрович
86'
А. Митрович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ньюкасл
ГОЛ! 3:2!
М. Ольссон
Пас отдал
Д. Хаусон
90'
+3
86'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Митрович
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Мбокани
85'
Замена
В. Хулахан
️️️️
С. Нейсмит
81'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
М. Джарвис
75'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мбокани
Пас отдал
Д. Хаусон
74'
71'
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
Пас отдал
Э. Таунсенд
62'
Замена
А. Митрович
️️️️
В. Анита
ГОЛ! 1:0!
Т. Клозе
Пас отдал
Р. Брэди
45'
+2
45'
Замена
А. Перес
️️️️
Ш. Тиоте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
4-4-2
26
Радди
6
Беннетт
5
Клозе
13
Ольссон
14
Уисдом
16
Джарвис
16
Хаусон
19
О'Нил
11
Брэди
70
Мбокани
14
Нейсмит
3-5-1-1
1
Дарлоу
27
Тэйлор
22
Янмат
99
Мбемба
6
Анита
17
Сиссоко
26
Шелви
24
Тиоте
23
Вейналдум
25
Таунсенд
61
Сиссе
14
Нейсмит
14
Хулахан
14
Хулахан
14
Нейсмит
16
Джарвис
27
Редмонд
27
Редмонд
16
Джарвис
70
Мбокани
35
Джером
35
Джером
70
Мбокани
24
Тиоте
22
Перес
22
Перес
24
Тиоте
6
Анита
9
Митрович
9
Митрович
6
Анита
Остались в запасе
Норвич Сити
Ньюкасл
1
Деклан Радд
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Норвич Сити - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Ньюкасл
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+