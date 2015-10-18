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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Норвич Сити
Ньюкасл - Норвич Сити: обзор матча 18 октября 2015
Ньюкасл
18.10.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
6 : 2
Завершен
Норвич Сити
14'
Д. Вейналдум
26'
Д. Вейналдум
33'
А. Перес
64'
А. Митрович
66'
Д. Вейналдум
85'
Д. Вейналдум
20'
Д. Мбокани
34'
Н. Редмонд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Норвич Сити
Замена
П. Сиссе
️️️️
А. Митрович
88'
ГОЛ! 6:2!
Д. Вейналдум
Пас отдал
А. Перес
85'
84'
Замена
К. Джером
️️️️
М. Ольссон
84'
Замена
Г. О'Нил
️️️️
Г. Дорранс
66'
Желтая карточка
Г. Дорранс
ГОЛ! 5:2!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Д. Янмат
66'
Замена
М. Айдара
️️️️
П. Дамметт
65'
ГОЛ! 4:2!
А. Митрович
Пас отдал
М. Сиссоко
64'
62'
Замена
В. Хулахан
️️️️
А. Теттей
Замена
В. Анита
️️️️
Ш. Тиоте
46'
34'
ГОЛ! 3:2!
Н. Редмонд
Пас отдал
М. Ольссон
ГОЛ! 3:1!
А. Перес
33'
ГОЛ! 2:1!
Д. Вейналдум
Пас отдал
М. Сиссоко
26'
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мбокани
Пас отдал
М. Ольссон
ГОЛ! 1:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
М. Сиссоко
14'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
14
Весли Хулахан
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-4-2
33
Эллиот
14
Дамметт
99
Мбемба
2
Колоччини
22
Янмат
23
Вейналдум
17
Сиссоко
24
Тиоте
4
Коулбэк
22
Перес
9
Митрович
4-5-1
26
Радди
3
Уиттакер
4
Бассонг
13
Ольссон
16
Мартин
16
Хаусон
18
Дорранс
27
Редмонд
6
Теттей
11
Брэди
70
Мбокани
14
Дамметт
21
Айдара
21
Айдара
14
Дамметт
24
Тиоте
6
Анита
6
Анита
24
Тиоте
9
Митрович
61
Сиссе
61
Сиссе
9
Митрович
6
Теттей
14
Хулахан
14
Хулахан
6
Теттей
18
Дорранс
19
О'Нил
19
О'Нил
18
Дорранс
13
Ольссон
35
Джером
35
Джером
13
Ольссон
Остались в запасе
Ньюкасл
Норвич Сити
28
Фредди Вудман
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Стив Макларен
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Ньюкасл - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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