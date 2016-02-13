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Норвич Сити - Вест Хэм
Норвич Сити - Вест Хэм: обзор матча 13 февраля 2016
Норвич Сити
13.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Вест Хэм
54'
Р. Брэди
65'
В. Хулахан
74'
Д. Пайет
76'
М. Нобл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Вест Хэм
Желтая карточка
Д. Хаусон
90'
+2
Замена
Г. Дорранс
️️️️
В. Хулахан
85'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
К. Джером
84'
Замена
М. Ольссон
️️️️
С. Нейсмит
76'
76'
ГОЛ! 2:2!
М. Нобл
Пас отдал
Д. Пайет
74'
ГОЛ! 2:1!
Д. Пайет
70'
Замена
Э. Эменике
️️️️
М. Антонио
ГОЛ! 2:0!
В. Хулахан
65'
62'
Замена
В. Мозес
️️️️
А. Сонг
62'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Э. Валенсия
ГОЛ! 1:0!
Р. Брэди
54'
Желтая карточка
С. Нейсмит
33'
32'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
23'
Желтая карточка
Д. Коллинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
27
Натан Редмонд
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
11
Маркус Браун
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
40
Джэр Парфитт-Уильямс
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
3-5-2
26
Радди
16
Мартин
5
Клозе
4
Бассонг
11
Брэди
19
О'Нил
16
Хаусон
14
Хулахан
27
Редмонд
14
Нейсмит
35
Джером
4-3-1-2
13
Адриан
3
Бирам
39
Коллинс
21
Огбонна
3
Крессуэлл
8
Сонг
14
Мба Обьянг
16
Нобл
10
Пайет
13
Валенсия
18
Антонио
14
Нейсмит
13
Ольссон
13
Ольссон
14
Нейсмит
14
Хулахан
18
Дорранс
18
Дорранс
14
Хулахан
35
Джером
70
Мбокани
70
Мбокани
35
Джером
8
Сонг
11
Мозес
11
Мозес
8
Сонг
18
Антонио
10
Эменике
10
Эменике
18
Антонио
13
Валенсия
9
Кэрролл
9
Кэрролл
13
Валенсия
Остались в запасе
Норвич Сити
Вест Хэм
1
Деклан Радд
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
40
Джэр Парфитт-Уильямс
ЦФ
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
11
Маркус Браун
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
40
Джэр Парфитт-Уильямс
ЦФ
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
11
Маркус Браун
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Норвич Сити - Вест Хэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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