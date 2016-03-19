Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Норвич Сити
Вест Бромвич - Норвич Сити: обзор матча 19 марта 2016
Вест Бромвич
19.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Норвич Сити
50'
Р. Брэди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Норвич Сити
90'
+5
Замена
И. Пинту
️️️️
М. Джарвис
90'
+5
Желтая карточка
Д. Хаусон
Желтая карточка
Г. Маколи
90'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
С. Сессеньон
86'
81'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
77'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Р. Брэди
Замена
А. Притчард
️️️️
К. Гарднер
73'
72'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
П. Бэмфорд
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Й. Ольссон
60'
50'
ГОЛ! 0:1!
Р. Брэди
Пас отдал
М. Джарвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
11
Робби Брэди
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
30
Сандро
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
13
Ольссон
36
Маколи
15
Доусон
35
Эванс
29
Сессеньон
8
Гарднер
22
Якоб
24
Флетчер
23
Рондон
38
Бераино
4-4-2
26
Радди
16
Мартин
4
Бассонг
13
Ольссон
5
Клозе
16
Джарвис
19
О'Нил
16
Хаусон
11
Брэди
70
Мбокани
45
Бэмфорд
8
Гарднер
10
Притчард
10
Притчард
8
Гарднер
13
Ольссон
16
МакКлин
16
МакКлин
13
Ольссон
29
Сессеньон
17
Ламберт
17
Ламберт
29
Сессеньон
16
Джарвис
12
Пинту
12
Пинту
16
Джарвис
11
Брэди
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
11
Брэди
45
Бэмфорд
14
Нейсмит
14
Нейсмит
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Вест Бромвич
Норвич Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Деклан Радд
ВР
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
14
Весли Хулахан
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Вест Бромвич - Норвич Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Норвич Сити
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+