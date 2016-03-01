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Норвич Сити - Челси
Норвич Сити - Челси: обзор матча 01 марта 2016
Норвич Сити
01.03.2016, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Челси
68'
Н. Редмонд
2'
Р. Кенеди
45+1'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Челси
Желтая карточка
Т. Клозе
75'
72'
Желтая карточка
С. Фабрегас
69'
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
Р. Кенеди
ГОЛ! 1:2!
Н. Редмонд
Пас отдал
В. Хулахан
68'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
Р. Беннетт
61'
60'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Г. Кэхилл
60'
Замена
Виллиан
️️️️
Б. Траоре
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
Пас отдал
Б. Траоре
44'
Желтая карточка
Оскар
Желтая карточка
Р. Беннетт
39'
Замена
Г. О'Нил
️️️️
А. Теттей
36'
Желтая карточка
Д. Хаусон
13'
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кенеди
Пас отдал
Э. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
12
Иво Пинту
ПЗ
14
Весли Хулахан
ЛП
11
Робби Брэди
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
27
Натан Редмонд
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
(К)
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
12
Пато
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
4-5-1
26
Радди
6
Беннетт
16
Мартин
5
Клозе
12
Пинту
11
Брэди
14
Хулахан
16
Хаусон
6
Теттей
27
Редмонд
35
Джером
3-2-2-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
20
Иванович
24
Кэхилл
4
Фабрегас
18
Матич
8
Оскар
10
Азар
11
Траоре
29
Кенеди
19
Коста
6
Теттей
19
О'Нил
19
О'Нил
6
Теттей
6
Беннетт
70
Мбокани
70
Мбокани
6
Беннетт
11
Траоре
10
Виллиан
10
Виллиан
11
Траоре
29
Кенеди
21
Баба
21
Баба
29
Кенеди
24
Кэхилл
12
Оби Микел
12
Оби Микел
24
Кэхилл
Остались в запасе
Норвич Сити
Челси
1
Деклан Радд
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
31
Асмир Бегович
ВР
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
12
Пато
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
12
Пато
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Норвич Сити - Челси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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