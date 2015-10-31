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Манчестер Сити - Норвич Сити
Манчестер Сити - Норвич Сити: обзор матча 31 октября 2015
Манчестер Сити
31.10.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
67'
Н. Отаменди
89'
Я. Туре (П)
83'
К. Джером
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Норвич Сити
Пенальти не реализован!
А. Коларов
90'
+7
Замена
М. Демичелис
️️️️
Я. Туре
90'
+4
Желтая карточка
Фернандо
90'
+3
90'
Желтая карточка
А. Теттей
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Туре
89'
88'
Красная карточка
Р. Мартин
87'
Замена
Л. Граббан
️️️️
К. Джером
83'
ГОЛ! 1:1!
К. Джером
76'
Желтая карточка
К. Джером
Замена
Фернандо
️️️️
К. Де Брюйне
73'
70'
Замена
Г. О'Нил
️️️️
Ю. Мулумбу
ГОЛ! 1:0!
Н. Отаменди
Пас отдал
К. Де Брюйне
67'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
К. Ихеначо
54'
46'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
М. Джарвис
Желтая карточка
К. Де Брюйне
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
16
Патрик Робертс
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Харт
3
Санья
4
Компани
30
Отаменди
11
Коларов
16
Навас
42
Туре
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
17
Ихеначо
2
Бони
4-5-1
26
Радди
4
Бассонг
6
Беннетт
13
Ольссон
16
Мартин
11
Брэди
16
Хаусон
6
Теттей
21
Мулумбу
16
Джарвис
35
Джером
42
Туре
2
Демичелис
2
Демичелис
42
Туре
11
Де Брюйне
5
Фернандо
5
Фернандо
11
Де Брюйне
17
Ихеначо
19
Стерлинг
19
Стерлинг
17
Ихеначо
21
Мулумбу
19
О'Нил
19
О'Нил
21
Мулумбу
16
Джарвис
27
Редмонд
27
Редмонд
16
Джарвис
35
Джером
11
Граббан
11
Граббан
35
Джером
Остались в запасе
Манчестер Сити
Норвич Сити
5
Ману Гарсия
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Манчестер Сити - Норвич Сити
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Спорт Плюс (в повторе, 22:10)
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