Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Манчестер Юнайтед
Норвич Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 07 мая 2016
Норвич Сити
07.05.2016, суббота, 14:45
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
72'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Г. О'Нил
90'
88'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
М. Кэррик
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
К. Джером
78'
78'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
Д. Лингард
Замена
Г. Дорранс
️️️️
Д. Хаусон
78'
72'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Пас отдал
У. Руни
Замена
Д. Мбокани
️️️️
Р. Брэди
63'
16'
Замена
К. Бортуик-Джексон
️️️️
М. Дармиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
27
Натан Редмонд
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
24
Аднан Янузай
ПВ
4-5-1
26
Радди
4
Бассонг
16
Мартин
12
Пинту
13
Ольссон
11
Брэди
14
Хулахан
16
Хаусон
19
О'Нил
27
Редмонд
35
Джером
3-2-2-3
43
Де Хеа
36
Дармиан
6
Смоллинг
5
Рохо
21
Эррера
16
Кэррик
64
Мата
77
Лингард
32
Руни
9
Марсьяль
10
Депай
16
Хаусон
18
Дорранс
18
Дорранс
16
Хаусон
35
Джером
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
35
Джером
11
Брэди
70
Мбокани
70
Мбокани
11
Брэди
36
Дармиан
3
Бортуик-Джексон
3
Бортуик-Джексон
36
Дармиан
16
Кэррик
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
16
Кэррик
77
Лингард
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
77
Лингард
Остались в запасе
Норвич Сити
Манчестер Юнайтед
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Норвич Сити - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Норвич Сити
Манчестер Юнайтед
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
09:23
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
«Галатасарай» изменит позицию Батракову из-за Бруну Фернандеша
15 ноября
5
Почеттино усложнит жизнь игрокам «Манчестер Юнайтед»
15 ноября
3
Морган одним словом отреагировал на назначение Почеттино в «Манчестер Юнайтед»
14 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
09:23
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
«Галатасарай» изменит позицию Батракову из-за Бруну Фернандеша
15 ноября
5
Почеттино усложнит жизнь игрокам «Манчестер Юнайтед»
15 ноября
3
Морган одним словом отреагировал на назначение Почеттино в «Манчестер Юнайтед»
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+