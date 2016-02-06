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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Норвич Сити
Астон Вилла - Норвич Сити: обзор матча 06 февраля 2016
Астон Вилла
06.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Норвич Сити
45'
Д. Лескотт
51'
Г. Агбонлахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Норвич Сити
Замена
К. Кларк
️️️️
М. Ричардс
90'
+1
80'
Замена
М. Джарвис
️️️️
С. Нейсмит
77'
Желтая карточка
Т. Клозе
56'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
В. Хулахан
56'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Ю. Мулумбу
ГОЛ! 2:0!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
Ж. Верету
51'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лескотт
Пас отдал
К. Хиль
45'
12'
Желтая карточка
Д. Хаусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Джордан Лайден
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
27
Натан Редмонд
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-2-3-1
31
Банн
26
Сиссоко
5
Окоре
15
Лескотт
4
Ричардс
8
Вествуд
5
Гуйе
10
Хиль
17
Верету
10
Бакуна
11
Агбонлахор
3-5-2
1
Радд
5
Клозе
4
Бассонг
16
Мартин
21
Мулумбу
19
О'Нил
14
Хулахан
16
Хаусон
11
Брэди
14
Нейсмит
70
Мбокани
4
Ричардс
26
Кларк
26
Кларк
4
Ричардс
14
Нейсмит
16
Джарвис
16
Джарвис
14
Нейсмит
21
Мулумбу
27
Редмонд
27
Редмонд
21
Мулумбу
14
Хулахан
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
14
Хулахан
Остались в запасе
Астон Вилла
Норвич Сити
19
Джордан Лайден
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Реми Гард
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
19
Джордан Лайден
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Астон Вилла - Норвич Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Вилла Парк
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