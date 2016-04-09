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Кристал Пэлас - Норвич Сити
Кристал Пэлас - Норвич Сити: обзор матча 09 апреля 2016
Кристал Пэлас
09.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
68'
Д. Панчеон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Норвич Сити
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Д. Гэйл
79'
76'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
М. Джарвис
Замена
Д. Ледли
️️️️
Д. Панчеон
76'
Желтая карточка
М. Йединак
70'
ГОЛ! 1:0!
Д. Панчеон
Пас отдал
Д. Уорд
68'
66'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
С. Нейсмит
Замена
В. Заа
️️️️
Б. Сако
65'
40'
Замена
С. Бассонг
️️️️
Т. Клозе
37'
Желтая карточка
Т. Клозе
Желтая карточка
Я. Боласи
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-5-1
13
Хеннесси
17
Делэйни
24
Данн
27
Суаре
25
Уорд
29
Кабай
40
Панчеон
15
Йединак
20
Сако
11
Боласи
34
Гэйл
4-4-2
26
Радди
13
Ольссон
5
Клозе
14
Уисдом
6
Беннетт
11
Брэди
16
Хаусон
19
О'Нил
16
Джарвис
14
Нейсмит
70
Мбокани
40
Панчеон
16
Ледли
16
Ледли
40
Панчеон
20
Сако
10
Заа
10
Заа
20
Сако
34
Гэйл
13
Уикхэм
13
Уикхэм
34
Гэйл
5
Клозе
4
Бассонг
4
Бассонг
5
Клозе
16
Джарвис
27
Редмонд
27
Редмонд
16
Джарвис
14
Нейсмит
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
14
Нейсмит
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Норвич Сити
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
1
Деклан Радд
ВР
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Кристал Пэлас - Норвич Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Селхарст Парк
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