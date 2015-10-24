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Норвич Сити - Вест Бромвич
Норвич Сити - Вест Бромвич: обзор матча 24 октября 2015
Норвич Сити
24.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
46'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Вест Бромвич
88'
Замена
К. Гарднер
️️️️
С. Бераино
78'
Желтая карточка
Д. МакКлин
Замена
К. Джером
️️️️
В. Хулахан
78'
74'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Х. Саломон Рондон
72'
Желтая карточка
К. Брант
46'
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Д. МакКлин
Желтая карточка
Д. Хаусон
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
6
Александер Теттей
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Вест Бромвич
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Рики Ламберт
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
3-5-1-1
26
Радди
16
Мартин
6
Беннетт
4
Бассонг
16
Джарвис
27
Редмонд
16
Хаусон
14
Хулахан
11
Брэди
6
Теттей
70
Мбокани
3-5-2
13
Майхилл
15
Доусон
36
Маколи
35
Эванс
16
МакКлин
29
Сессеньон
24
Флетчер
11
Брант
22
Якоб
38
Бераино
23
Рондон
14
Хулахан
35
Джером
35
Джером
14
Хулахан
38
Бераино
8
Гарднер
8
Гарднер
38
Бераино
23
Рондон
17
Ламберт
17
Ламберт
23
Рондон
Остались в запасе
Норвич Сити
Вест Бромвич
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Норвич Сити - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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